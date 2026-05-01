El Congreso de la República dio luz verde a una propuesta que modifica los montos que perciben quienes realizan servicio militar acuartelado en las Fuerzas Armadas. La decisión se adoptó por unanimidad durante la sesión del Pleno realizada el jueves 30 de abril.

La medida autoriza un incremento del 50 % en la asignación económica mensual que reciben estos ciudadanos. La iniciativa fue exonerada de una segunda votación para permitir su aplicación en menor tiempo.

El dictamen aprobado se sustenta en diversos proyectos de ley presentados en distintos periodos legislativos. La propuesta tiene como objetivo actualizar los montos en función de las responsabilidades que asume el personal durante su servicio.

Actualmente, quienes cumplen estas funciones perciben ingresos que varían entre S 256 y S 802 según su grado y labores asignadas. Con el ajuste, se busca establecer una compensación más acorde al contexto actual.

Fundamentos de la propuesta

El texto aprobado considera los riesgos vinculados a las actividades que realiza el personal en servicio. Estas labores pueden implicar afectaciones a la integridad física, la salud y otras condiciones derivadas de su desempeño.

Asimismo, se toma en cuenta su participación en operaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo y la minería ilegal. Además, se incluye su intervención en acciones de control del orden interno en zonas declaradas en emergencia.

Desde la Comisión de Presupuesto se explicó que los valores vigentes no han sido modificados desde el año 2012. Esta situación ha generado una brecha frente al incremento sostenido del costo de vida.

“Es preciso mencionar que, la información del proceso inflacionario desde el año 2012 a la fecha, oscila en un 3 % por año, pero que en estos últimos años se ha incrementado, acumulándose de diciembre del año 2012 a diciembre del año 2025 en un promedio de 52.00 %. Situación que configura una desatención total del Estado sobre aquellos ciudadanos que voluntariamente prestan servicio a la patria”, se lee en el dictamen.

¿Qué sigue?

Su reciente aprobación permite continuar con el proceso para la implementación de los nuevos montos. Se espera que la medida contribuya a reducir el desfase generado por la falta de actualización durante más de una década.

El ajuste forma parte de una serie de iniciativas orientadas a revisar las condiciones del personal que cumple funciones dentro de las instituciones militares. Con ello, se busca adecuar los beneficios económicos a las exigencias del servicio.