La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso aprobó citar a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde, para que informen sobre las acciones del Gobierno frente a la delincuencia y el crimen organizado. El acuerdo fue aprobado con 17 votos a favor durante la sesión del grupo parlamentario.

La decisión se tomó luego de que los legisladores abordaran los recientes hechos de violencia registrados en el norte del país. Durante la sesión también se destacó la captura en Bolivia de alias Jhonsson Pulpo, señalado como presunto líder de la organización criminal Los Pulpos.

¿Qué temas se abordarán?

La comisión busca que ambos integrantes del Gabinete expliquen las medidas que vienen aplicándose para enfrentar la inseguridad y las organizaciones criminales. Los parlamentarios también buscan conocer las acciones operativas ejecutadas por las instituciones responsables de la seguridad en las regiones afectadas.

Los integrantes del grupo de trabajo plantearon que la presentación de los ministros se realice a la brevedad. La fecha y la hora de la convocatoria serán establecidas durante la próxima reunión de la comisión.

La convocatoria ocurre en medio de cuestionamientos por los hechos delictivos registrados en el norte del país, particularmente en La Libertad. Algunos parlamentarios respaldaron la intervención de las Fuerzas Armadas como parte de las acciones desplegadas para enfrentar la inseguridad en las zonas afectadas.

Congresistas de Fuerza Popular resaltaron la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en la región La Libertad. Según los legisladores, su desplazamiento permitió coordinar directamente las acciones de seguridad que se desarrollan en la zona.