La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República convocó una sesión extraordinaria para este martes 14 de abril a las 2:00 p.m., luego de que la jornada electoral del domingo 12 de abril concluyera con graves fallas logísticas que impidieron votar a más de 63, 000 ciudadanos en la capital. La citación fue firmada digitalmente por el presidente de la comisión, Elvis Vergara y se desarrollará de forma semipresencial.

Corvetto tendrá que explicar las fallas de la ONPE

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, fue citado para dar cuenta de las causas técnicas y operativas que derivaron en los retrasos en la instalación de mesas de sufragio durante la jornada. Durante su visita deberá explicar los criterios aplicados en la contratación de la empresa Galaga SAC, así como las fallas específicas del sistema digital electoral y las razones por las que no se activaron mecanismos de contingencia eficaces.

Corvetto también deberá informar sobre las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de las irregularidades y las acciones adoptadas para su eventual sanción. Asimismo, la comisión le exigirá precisar las garantías concretas para restablecer la confianza ciudadana en los resultados del proceso electoral.

El JNE también deberá rendir cuentas

Por otra parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, también fue convocado para informar sobre la supervisión ejercida durante la jornada y la legalidad de las decisiones adoptadas frente a las fallas registradas. La comisión evaluará el impacto de las 211 mesas no instaladas en la validez del proceso y las medidas que el organismo implementó para garantizar el derecho al sufragio, incluyendo la ampliación del horario de votación y la disposición de una jornada complementaria para este lunes 13 de abril.

Otros invitados

El Contralor General de la República, César Aguilar Surichaqui, deberá informar sobre las acciones de control respecto a la gestión electoral, la revisión de las contrataciones y las auditorías iniciadas o por iniciarse. Mientras que el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, tendrá que presentar un informe sobre las incidencias registradas durante la jornada y su evaluación sobre la posible vulneración del derecho al voto de los más de 63 000 ciudadanos afectados.

La Defensoría también deberá explicar si emitió alertas tempranas a la ONPE o al JNE antes de los comicios y qué recomendaciones formales ha dirigido a ambos organismos para evitar la repetición de estos hechos.

Congreso evalúa crear comisión investigadora

La agenda de la sesión extraordinaria incluye dos mociones de orden del día que podrían ampliar el alcance de las investigaciones. La primera busca que Corvetto y Burneo comparezcan con carácter de urgencia ante el Pleno del Congreso para brindar explicaciones detalladas y documentadas bajo responsabilidad sobre las irregularidades del 12 de abril.

La segunda moción solicita la conformación de una comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral. De aprobarse, este mecanismo le otorgaría al Congreso facultades formales para indagar en las causas del caos logístico y determinar responsabilidades administrativas y penales.