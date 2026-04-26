La Comisión de Defensa del Congreso convocó para este lunes 27 de abril al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, al titular de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, y al canciller, Carlos José Pareja Ríos. La citación busca que las autoridades informen sobre el estado de las negociaciones relacionadas con la compra de aviones F-16.

La sesión se realizará de manera semipresencial a las 3.00 de la tarde en la Sala Miguel Grau del Parlamento. En este espacio se espera que los funcionarios detallen los avances y decisiones adoptadas en torno a este proceso.

Posturas contrarias dentro del Ejecutivo

La compra de las cazas F-16 ha generado posiciones distintas dentro del propio Gobierno en las últimas semanas. El pasado 17 de abril, el presidente José Balcázar manifestó que no se suscribiría un contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de aeronaves F-16 Block 70.

“Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, precisó.

Sin embargo, la postura del jefe de Estado no fue respaldada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. Desde el Ejecutivo se planteó la necesidad de continuar con el proceso en función de compromisos previamente asumidos por el país.

“El presidente del Consejo de Ministros hace de conocimiento que el proceso de contratación para la adquisición de aviones F-16, independientemente a los asuntos económicos y legales que involucran, obedece a compromisos preestablecidos que atañen a la defensa nacional y que exige el respeto a la figura presidencial, que, además, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas”, enfatizó.

Pese a ello, el mandatario reiteró en diversas intervenciones que no se había concretado ningún acuerdo. Asimismo, insistió en que la decisión final debía recaer en la próxima administración que resulte elegida.

La sesión programada este lunes será clave para confirmar si ya desembolsó la primera cuota de US$ 462 millones a la empresa Lockheed Martin y aclarar el cronograma de pagos.

#Pronunciamiento | Sobre el proceso de adquisición de aviones F-16, el presidente del Consejo de Ministros informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/BtG8ebxz00 — Consejo de Ministros (@pcmperu) April 22, 2026