Congreso cita para mañana a ministros Ísmodes y Oliva por Tía María

La Junta de Portavoces del Congreso decidió modificar la agenda a última hora y acordó ayer “invitar” al pleno a los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas para oír sus explicaciones sobre la suspensión del proyecto minero Tía María.

Tal como adelantó este diario, la agenda original, acordada para definir la marcha de las comisiones, quedó relegada ante el vigor de la coyuntura política.

La tensión se exacerbó por la filtración de un audio en el que el presidente de la República —en reunión privada con autoridades regionales— promete evaluar una posible suspensión del proyecto minero, como efectivamente ocurrió después.

Francisco Ísmodes (Minem) y Carlos Oliva (MEF) tendrán que lidiar esta semana con un pleno embravecido en el que, algunas voces, como la del aprista Mauricio Mulder, incluso proponen la vacancia presidencial.

Desde temprano, en Pasos Perdidos del Congreso ya se deslizaba la posibilidad de la citación a los ministros. Carlos Tubino (FP) sostuvo que el jefe de Estado dejó mal a sus ministros con la negociación. “No estamos hablando de algo simple, sino de un inversión de $1500 millones”, señaló.

El segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, dijo que la soberbia está cegando al Mandatario y que el caso del audio es una “situación que lo daña gravemente”.

En tanto, Miguel Román (AP) se mostró decepcionado. “Es una muestra clara de la incompetencia de este gobierno (...), nunca debió haber otorgado esa licencia de construcción y nos hubiera ahorrado toda esta situación de caos en la que estamos viviendo”, comentó.

Portavoces

La Junta de Portavoces se reunió ayer al mediodía y tuvo como único punto de análisis el tema del proyecto Tía María, donde también se habló del audio de Vizcarra Cornejo.

Un día antes (domingo) el titular del Congreso, Pedro Olaechea, convocó a los legisladores a ese encuentro con la finalidad de tratar temas “de coyuntura política del país”. El cónclave tuvo una serie de incidencias que generaron que se extienda por casi dos horas.

En primer lugar, Acción Popular y el APRA recomendaron que también sea citado el ministro del Interior, Carlos Morán, para que explique el manejo del conflicto social luego que días atrás se generaran algunos roces entre las fuerzas policiales y pobladores de la zona.

Algunos parlamentarios también señalaron que si es así también se debería citar al ministro de Defensa, Jorge Moscoso, por la presencia de militares en el poblado arequipeño. Sin embargo, esa propuesta no prosperó y se optó por que solo sean los titulares de los ministerios involucrados quienes acudan.

Por otro lado, se conoció que la Sala Basadre quedó abarrotada de parlamentarios (más de 30), quienes se congregaron pese a que en su mayoría no eran voceros y, además, daban su punto de vista. Esto llegó a tal punto que incluso los voceros titulares estaban de pie, mientras que los no convocados permanecieron cómodos en sus asientos.

Pero eso no fue todo. También se habló brevemente sobre promover una posible vacancia contra Vizcarra.

Quien comentó esto fue el aprista Mauricio Mulder, pero tal propuesta no tuvo el respaldo de ninguno de los presentes y se retomó la conversación por la citación a los ministros de Estado. Es así que Jorge del Castillo (APRA) y el integrante de Contigo Juan Sheput le pidieron a Luis Galarreta (FP) y Gilbert Violeta (Contigo) ordenar la reunión y encauzar el tema únicamente en la citación a los dos ministros.

Este diario conoció también que desde el domingo algunas bancadas de oposición al Gobierno habrían entablado conversaciones telefónicas respecto al caso Tía María, y es por ello que surge la convocatoria de Olaechea a la reunión de voceros realizada ayer. Hasta ese momento solo se había planificado la Junta de Portavoces de hoy por el tema de las presidencias de las comisiones.

Pero como conclusión final, todos los parlamentarios reunidos coincidieron en que la presentación del proyecto de adelanto de elecciones nace a sabiendas de la difusión del audio de Vizcarra.

Del Solar, salvado

Luego de conocerse que el Congreso aprobó citar solo a dos ministros, la pregunta que surgió fue: ¿por qué no se citó al primer ministro Salvador del Solar? Para Víctor García Belaunde (AP), el hecho se debió a que los ministros de Economía y de Energía y Minas habían impulsado en todo momento el acuerdo para otorgarle la licencia a la empresa Southern.

“Se supone que él (Del Solar) no fue quien impulsó el acuerdo, sino los dos ministros (del MEF y Minem)”, aseguró.

A su turno, Mauricio Mulder (APRA) indicó que la citación al pleno es más rápida que ir por el camino de la interpelación. “La interpelación es una moción que hay que presentar y tiene que ser suscrita por 18 parlamentarios, ser votada en una sesión del pleno y luego programar la cita entre el quinto y décimo día”, dijo.

Para Juan Sheput, las explicaciones deben provenir de los sectores ministeriales involucrados.

“Bastaría con que den las explicaciones los ministros que han tenido relación con el caso Tía María, desde hace bastante tiempo. A favor en el caso del ministro de Economía; y el de Energía, que ha venido dando explicaciones”, dijo.

Consideró que si los ministros no satisfacen con sus respuestas, se podría pensar en citar al premier Salvador del Solar. Quien cuestionó que se cite a los ministros fue Hernando Cevallos (FA), con el argumento de que ese era un acuerdo que ya estaba previsto desde antes. “Han venido con esta consigna el fujimorismo, el APRA y Contigo de citar a los ministros y ver si hay espacio para una vacancia”, señaló.

¿Y la vacancia?

El aprista Mulder dijo que en su bancada sí se ha discutido este tema y “hay un cierto” consenso, pero que tendrá que ser evaluado con otras bancadas. “Es una propuesta que se ha mencionado (en Portavoces) y creo que eso va a ir en una cuerda separada, no va a tener nada que ver con lo que se va a programar con la invitación a los dos ministros”, precisó.

Aseguró que la posible vacancia es “una opción viable” porque el país está viéndose perjudicado en temas económicos, sociales y político por responsabilidad del jefe de Estado de aceptar ser asesorado “por un turista argentino”, lo cual calificó como una vergüenza. “El Perú estaba creciendo y era campeón en América Latina en crecimiento. El señor Ollanta Humala lo frenó, para que venga Martín Vizcarra y lo frene más. Eso sería suficiente como para decir: ‘Señor Vizcarra, mejor dé un paso al costado, porque usted no está capacitado para ese tema’”, indicó.

En el caso de Sheput, indicó que su bancada no avala un pedido de vacancia contra el Mandatario porque actualmente no existen los elementos necesarios para ello. Mientras que García Belaunde consideró que la vacancia presidencial, por el momento, es un tema “muy alejado”. “En el caso de la interpelación, sí creo que si no dan una explicación razonable, pueden ser interpelados (los ministros) o censurados. En el caso de la vacancia (a Vizcarra), no creo que haya que descartarla. Me parece que de momento no es procedente, pero no se puede descartar porque todos los días aparece una nueva sorpresa”, enfatizó.

Hernando Cevallos manifestó que plantear una posible vacancia contra Vizcarra buscaría evitar que se produzca el adelanto de elecciones que propuso el Poder Ejecutivo. Quien coincidió con él fue el oficialista Jorge Meléndez. “La alianza mayoritaria del Congreso pretende impulsar un trasnochado pedido de vacancia presidencial con el único propósito de cerrarle el paso al pedido de adelanto de elecciones”, aseguró.