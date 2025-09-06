El Congreso de la República debatirá el caso del hackeo a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin) en una sesión programada para el lunes 8 de setiembre.

La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, anunció que se convocará a los ministros de Defensa e Interior para que expliquen lo ocurrido.

Paredes advirtió que el incidente refleja una grave falencia en la seguridad de las instituciones del Estado.

“Creo que aquí hay una enorme vulnerabilidad, no solamente en la institución de la Policía, sino en cualquier otra institución que se podría dar”, señaló en entrevista con Canal N.