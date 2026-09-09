La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad citar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, para que informe sobre la situación de la Nueva Carretera Central. La exposición está programada para el martes 15 de septiembre.

El pedido fue presentado por el diputado César Augusto Muedas Balbiese y busca conocer el avance físico, financiamiento y cronograma definitivo del megaproyecto. La obra comprende zonas de Lima y Junín y fue declarada de necesidad pública y preferente interés nacional mediante la Ley N.° 32696.

Recursos para el túnel Pariachi

Otro de los puntos que deberá explicar el ministro es la situación del túnel Pariachi, que cuenta con S/190 millones contemplados en el Presupuesto 2026. Sin embargo, el último crédito suplementario aprobado por el anterior Congreso no incluyó recursos adicionales para esta infraestructura.

La comisión también busca conocer qué acciones adoptará el actual Gobierno para garantizar la continuidad del proyecto. Como se recuerda, el pasado 28 de julio la presidenta Keiko Fujimori se comprometió a culminar la Nueva Carretera Central.