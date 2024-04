La Comisión de Ética del congreso aprobó el informe de calificación que sugiere archivar la denuncia contra Guillermo Bermejo, parlamentario de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, por sus supuestos vínculos con la organización delictiva Los Operadores de la Reconstrucción.

Con siete votos a favor, dos en contra y una abstención, el grupo de trabajo acordó archivar el caso. Es importante destacar que este expediente fue sometido a votación en dos ocasiones en la Comisión de Ética durante la legislatura anterior, sin que se alcanzara un acuerdo.

La Comisión de Ética parlamentaria derivó el expediente N.º 146-2023-2024/CEP-CR, el cual indaga la supuesta relación entre Bermejo, Francisco Jara Jaime y Yul Valdivia Beteta. Estos últimos fueron detenidos en agosto de 2023 bajo la sospecha de haber direccionado fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en beneficio de seis centros educativos en Piura.

En agosto pasado, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el congresista Bermejo en relación al caso “Los Operadores de la Reconstrucción”. Se le acusa de tráfico de influencias agravado tras ser vinculado por un colaborador eficaz con supuestos cobros de sobornos. Según el testimonio, Bermejo, junto con otros implicados, habría acordado el pago del 2% de los contratos financiados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

“Jaime Jara comentó a Yul Valdivia que la forma en que se repartirían ese 2% sería 1,5% para Guillermo Bermejo y 0,5% para Jara y Valdivia” , se lee en el documento divulgado por el diario El Comercio.

🔴 #LoÚltimo | Con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, se APRUEBA por MAYORÍA el Informe de Calificación seguido contra el congresista Guillermo Bermejo Rojas, que declara improcedente la denuncia. pic.twitter.com/6k3nee0Olc — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) April 1, 2024

Sobre caso contra Susel Paredes

Con 6 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, se aprobó por mayoría el Informe Final presentado contra la congresista Susel Paredes Piqué, proponiendo la sanción de Amonestación Escrita Pública con una multa equivalente a 60 días de su remuneración.

Recordemos que el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, del partido Fuerza Popular, presentó una denuncia contra su colega Paredes, quien pertenece a Cambio Democrático-Juntos por el Perú, ante la Comisión de Ética. La denuncia se basaba en diversas expresiones dirigidas hacia los legisladores que apoyaban la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Mira qué brutos los que no saben interpretar las normas con lógica, lo que pasa es que la Junta Nacional de Justicia no va a poder sesionar, porque se van a quedar sin quórum, son brutos te digo (…) tan idiotas son, que no van a poder sesionar, la paralizaron a la Junta”, expresó Paredes en Exitosa.