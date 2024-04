La Comisión de Ética del Congreso rechazó la denuncia contra el parlamentario Edgar Tello por el caso ‘Mochasueldo’ y decidió solo sancionarlo con 60 días de su remuneración por solicitar donaciones a otra entidad de manera irregular.

TAMBIÉN LEE: Congreso presenta demanda competencia ante TC por restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez en JNJ

Durante la sesión, se sometió a votación una moción presentada por el parlamentario Alex Paredes para reducir la sanción impuesta a su colega de bancada de 60 a 30 días de multa, pero fue rechazada por mayoría.

Cabe destacar que inicialmente, la investigación contra Tello Montes incluía acusaciones de reducción de sueldos y hostigamiento hacia la funcionaria que denunció los incidentes, Marie Silva Uriarte.

Sin embargo, el presidente del grupo de trabajo, Diego Bazán, concluyó que pese a las pruebas presentadas por la parte afectada, “no se encontraron elementos probatorios para emitir una sanción con respecto a ello”.

Sin embargo, con 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención la referida comisión dispuso amonestar al congresista de la bancada Bloque Magisterial por haber solicitado a la Oficina Económica de Taipei ayuda para las ollas comunes por un monto de US$8,000.

Asimismo, se comprobó que su despacho canalizó dicho monto y actuó como supervisor de la adquisición de las ollas, cocinas y utensilios, debiendo rendir cuentas de dicho cumplimiento a la mencionada oficina.

Por estos motivos, indica el documento, se establece que el congresista Edgar Tello Montes ha infringido los artículos 1, 2, 4 y 7 del Código de Ética Parlamentaria al recibir una donación de dinero a pesar de su prohibición expresa. Por lo tanto, se recomiendan las sanciones estipuladas en el artículo 36 del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

🔴 #EnVivo | Informe Final en el Expediente Nº 130-2022-2023/CEP-CR seguido contra el congresista Edgar Tello Montes. pic.twitter.com/zJHmim8UqR — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) April 18, 2024

Se le acusa por concusión en agravio del Estado

Por su parte, la fiscalía inició una investigación contra Tello Montes por el presunto delito de concusión en perjuicio del Estado, luego de que se hiciera pública la denuncia de Marie Silva, ex colaboradora del congresista. En una entrevista con Punto Final, Silva relató que el parlamentario solicitaba un porcentaje de sus honorarios tanto a ella como a sus colegas.

“Este pedido era del 5% y de ahí fue aumentando de cada sueldo de cada trabajador. A mí se me dijo dos veces y yo dije tajantemente ‘no’. (...) Lo decía abiertamente, no solamente a mí. En reunión con todo el personal, decía que él tenía muchos gastos y que se le tenía que dar un porcentaje de todo ingreso que se podía recibir”, sostuvo.

La ex trabajadora del Legislativo denunció, el pasado 15 de abril, que no se le permitió exponer sus argumentos para defenderse adecuadamente.

“Pensé que me iban a hacer una serie de preguntas, que me iban a dejar exponer los medios probatorios. Sin embargo, no me lo permitieron, me dijeron que los ingresara por mesa de partes, lo cual hice, pero ahí nomás salió el informe de Sunafil”, afirmó en Exitosa.

TAMBIÉN LEE