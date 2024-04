La suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides, respondió este jueves 18 de abril ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia(JNJ) que evalúa el informe final que recomienda su destitución por faltas muy graves. En la audiencia Patricia Benavides señaló que no busca impunidad, pero sí el respeto al debido proceso.

Al hacer su descargo la suspendida fiscal indicó ante el pleno de la JNJ: “ No fui, no soy, ni seré el peón de nadie (...) Nunca iba a permitir que el Ministerio Publico sea la chacra del poder político o mediático (...) No sean cómplices de esta venganza política”.

Patricia Benavides pidió respetar el debido al proceso. “Hoy estoy aquí para defenderme de una arbitrariedad. Estoy aquí para que todo el Perú vea cómo una decisión de ustedes puede enterrar el debido proceso en nuestro estado de derecho. Nunca me he corrido de los problemas y, con la frente en alto, defiendo mis derechos fundamentales. Tengo derecho al debido proceso y permanecer en la función pública”, dijo.

La suspendida fiscal Patricia Benavides aceptó ante Junta Nacional de Justicia, que removió a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, sabiendo que investigaba a su hermana Enma Benavides .

Ello ocurrió tras ser consultada por María Zavala, integrante de la JNJ, respecto a si cuando removió a la fiscal Bersabeth Revilla , tenía conocimiento que ella “investigaba a sus dos hermanas” . Patricia Benavides señaló que la remoción se debió a la baja productividad. “No solo se removió a la doctora Revilla, si no a otros fiscales por el tema de carga fiscal”, sostuvo.

Patricia Benavides refirió que durante su gestión conoció por la prensa que la fiscal suprema Bersabeth Revilla investigaba a su hermana Enma Benavides.

A la pregunta ¿Por qué no esperó que culminara el proceso en contra de su hermana para remover a la fiscal suprema?, Patricia Benavides adujo: “Yo era la líder de una institución, y quería una justicia célere, cómo iba a esperar, si los informes de productividad señalaban que (Bersabeth Revilla) no llegaba ni al 50%”.

Además, Benavides dijo que no consideraba que tenía un conflicto de intereses o dilema ético cuando removió a Bersabeth Revilla.

Además, Patricia Benavides evitó responder en público ante la pregunta de Aldo Vásquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia, respecto a si durante su gestión como fiscal de la Nación, participó en reuniones o encuentros con el abogado Eduardo Roy Gates , sobre una eventual defensa, intervención o apariciones públicas para hablar presuntamente en favor de su hermana Emma Benavides. Por ello, Benavides aseguró que responderá por escrito a la JNJ.

Cabe precisar que Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides había solicitado una reprogramación aduciendo un tema de equidad, pues refirió que los plazos eran cortos para desarrollar su defensa y que está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el pedido del Congreso respecto a si es válida la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez.

El informe elaborado por la integrante de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, recomienda destituir a Patricia Benavides, así como imponer la misma sanción en contra de su hermana Enma Benavides , quien se desempeña como jueza superior en la Corte de Justicia de Lima.

Según el informe, Patricia Benavides habría cometido una falta muy grave al remover sin sustento a la fiscal suprema Bersabeth Revilla , quien investigaba a Enma Benavides, su hermana, por la presunta liberación de un narcotraficante.

Además, se le atribuye haber dado presuntamente un trato denigrante a la fiscal suprema provisional Revilla Corrales, haber favorecido indebidamente al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, y haber emitido resoluciones sin motivación.

