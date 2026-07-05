El Congreso de la República iniciará este lunes 6 de julio una nueva semana de representación, periodo en el que los parlamentarios deberán trasladarse a sus circunscripciones para desarrollar actividades de fiscalización y atender las principales demandas de la ciudadanía. Esta jornada se extenderá hasta el viernes 10 de julio, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Parlamento.

La semana de representación estaba prevista inicialmente para realizarse del 13 al 17 de julio. Sin embargo, la Mesa Directiva acordó adelantar las fechas y comunicó la modificación mediante un oficio remitido a los congresistas.

¿Qué funciones tendrán los parlamentarios?

El Reglamento del Congreso establece que, durante este periodo, los legisladores pueden desplazarse de manera individual o en grupo a la circunscripción por la que fueron elegidos o a otra dentro del territorio nacional. Estas visitas tienen como finalidad mantener contacto directo con la población y conocer las necesidades de cada región.

Como parte de sus funciones, los congresistas deberán recibir las denuncias presentadas por los ciudadanos y supervisar el trabajo de las autoridades competentes. Asimismo, les corresponde actuar como enlace entre la población, las organizaciones sociales y las entidades del Poder Ejecutivo cuando sea necesario.

Además de las reuniones y actividades programadas en las regiones, los parlamentarios tienen la obligación de informar sobre el trabajo que realizan durante la semana de representación. Esta rendición de cuentas forma parte de las funciones previstas en el Reglamento del Congreso.

En el caso de los congresistas elegidos por la circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, la norma dispone que desarrollen estas actividades durante siete días calendario consecutivos. Ese periodo deberá cumplirse dentro de la jurisdicción que representan.