Congreso: Eliminación de semana de representación aún sin consenso

Mañana, la Junta de Portavoces del Congreso se reunirá a las 11:00 a.m. para analizar, entre otros puntos, la semana de representación y la propuesta de su eliminación. La iniciativa de supresión fue planteada por el propio presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, tras una serie de irregularidades en su cumplimiento por parte de un grupo de legisladores.

Al respecto, voceros de diversas bancadas, si bien precisan que el tema aún debe ser discutido al interior de sus agrupaciones, destacan la importancia de que los congresistas viajen mes a mes al interior del país para recoger las problemáticas de sus regiones y darles respuesta a través de proyectos de ley.

POSTURAS EN LAS BANCADAS

En diálogo con Correo, Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular (FP), aseguró que su bancada mantendrá su posición de que se mantenga la semana de representación, debido a que el Perú, “un país con una geografía complicada”, requiere que sus representantes viajen a diversas zonas poco accesibles.

“La semana de representación fue una conquista en el Congreso hace más de 10 años. (...) Puede haber algunas personas que no cumplan con su región. Que les caiga la quincha a ellos, pero no por eso voy a quitar un programa que es positivo”, señaló.

Edmundo del Águila (AP) afirmó que el tema todavía no ha sido debatido por su agrupación. A título personal, consideró que la semana de representación no debería eliminarse. Asimismo, planteó que podría haber sesión del pleno los miércoles, cuando los congresistas viajen a sus regiones, de manera que el Congreso no pierda productividad.

Fuentes cercanas a Peruanos Por el Kambio señalaron que la bancada analiza la propuesta formulada por Salaverry, por lo que buscará reunirse antes de la Junta de Portavoces para acordar una posición.

Desde Nuevo Perú (NP), Alberto Quintanilla se mostró a favor de que se mantenga la disposición, pero retirando los incentivos económicos adicionales por parte del Congreso, en referencia a los S/2800 que cada parlamentario recibe por esta labor.

Quintanilla y el portavoz del Frente Amplio (FA), Humberto Morales, señalaron que sus bancadas apuntan a abordar el tema el lunes a primera hora.

Lucio Ávila, de Cambio 21, evitó referirse al caso hasta que su bancada acuerde una postura.

Este diario buscó conocer la posición de Alianza Para el Progreso, APRA y Concertación Parlamentaria, pero no respondieron nuestras llamadas.