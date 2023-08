El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, saludó las investigaciones que se vienen iniciando en torno a los distintos cuestionamientos hacia el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y además descartó que se esté blindando al titular del Poder Legislativo.

“Que se investiguen los cuestionamientos, pero no son hechos concretos. Cuando los tengamos otra será nuestra posición, saludo que las instituciones lo hagan (...) Todos tienen que investigar lo que quieren”, indicó Guerra a la prensa.

Guerra García agregó que el término blindaje se ha vuelto una “moda” en la coyuntura política. También aseveró que tras la conferencia de Alejandro Soto, salieron más temas en su contra que deben ser investigados.

“Usar la palabra blindar es casi una moda, no blindamos a nadie, saludo que se hagan investigaciones (...) que nosotros tengamos una posición política en la que creemos que el Congreso no puede estar remecida a cada momento, no significa que blindamos”, señaló Guerra García.

De lado, Guerra García dijo que el Congreso es un poder del Estado que no puede estar pensando en “sacar al presidente del Legislativo”. “Si se demuestra que ha cometido errores, tendrá que responder políticamente por eso. El Congreso es una institución que tenemos que proteger todos en nuestro país”, acotó.

Inician las investigaciones

La Fiscalía de la Nación dio a conocer este miércoles 23 de agosto que inició las diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio Público mencionó la investigación también comprende a la ciudadana Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, como presunta cómplice del referido delito.

Cabe mencionar que la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía iniciar la investigación preliminar contra Soto Reyes, luego de que en un informe periodístico de Cuarto Poder se revelara que trabajadores del despacho del congresista habrían creado cuentas falsas en redes sociales, conocidas como ‘trolles’, para defender su imagen.