Enrique Bayona, periodista que denunció el caso de “Los Operadores de la Reconstrucción”, reveló a Punto Final que fue víctima de un presunto atentado a balazos cuando se desplazaba en su vehículo en Piura.

Como se sabe, el caso “Los Operadores de la Reconstrucción” consiste en actividades criminales que se habrían concretado en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). La investigación inició tras un audio publicado en un medio digital de Piura en noviembre del 2022.

Esto generó que la investigación fiscal llegue hasta dos supuestos asesores del congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). También se relacionó a Robert López López, jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) durante el gobierno de Pedro Castillo.

Según la fiscalía, los implicados se habrían concertado para beneficiarse irregularmente de cuatro proyectos en el municipio piurano de La Unión por casi S/15 millones. Aunque Enrique Bayona asegura que hay más obras y que el monto de estas llegaría a los 60 millones de soles.

Denuncia atentado

“Nos dispararon en el vehículo que nosotros tenemos y donde me traslado. En ese momento a nosotros nos disparan y esto lo tomamos del hecho que investigamos. Estoy convencido de que sí (está vinculado a esta investigación). No he recibido amenazas, extorsiones de ninguna manera, mi familia tampoco”, denunció Bayona en Punto Final.

El periodista Bayona mostró un video del atentado, además, relató que obtuvo el audio en noviembre del 2022 y que decidió no acudir a la citación de la fiscal adjunta provincial Ana Cánova Loro en Piura, sino viajar a Lima y contactar al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.

“Una fiscal, que es Ana Cánova Loro, apertura una investigación en Piura por este audio y me cita a declarar desde noviembre (del 2022). Yo le digo que no iba a declarar porque nosotros en Lima estábamos coordinando con el Equipo Especial, le habíamos traído el caso y le pusimos de conocimiento”, acotó.

Asimismo, menciona que la fiscal Cánova Loro nunca envió el caso para que lo evalúe Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, pese a que en su disposición sí lo mencionaba.

“Nosotros hemos tenido que luchar para que se envíe ese oficio (...). Nosotros interpretamos que no había voluntad o presuntamente colusión para no investigar el caso o para que allí nomás se archive”, explicó el periodista Enrique Bayona.

El último jueves la fiscalía realizó un megaoperativo donde detuvo a Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta, sindicados como asesores de Bermejo Rojas.

También detuvo al exalcalde de La Unión, Fernando Ipanaqué Mendoza, y a varios exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Unión.