El Congreso de la República dejó en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el caso del senador electo Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien busca oficializar su desistimiento al cargo para postular a teniente alcalde de Lima.

Suspenso

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), envió un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, para informarle que este “ha comunicado su decisión expresa, voluntaria e irrevocable de no jurar ni asumir el referido cargo”.

“La Oficina Legal y Constitucional del Congreso concluye que, al no existir una regulación expresa para este supuesto, y mientras el senador electo no se incorpore al Congreso, corresponde al JNE resolver la situación planteada”, se lee.

El abogado y especialista en materia electoral, José Naupari, detalló a Correo que el inconveniente no radica en si López Aliaga puede apartarse del cargo, sino cuándo puede hacerlo.

“Este Congreso no tiene ninguna competencia para definir la situación de López-Aliaga ni para pedirle al JNE una definición porque, siendo un caso de apartamiento de autoridades, el Jurado debe pronunciarse a pedido del Senado. Este aún no ha entrado en funciones”, indicó. En esa línea, indicó que no es posible convocar a un accesitario.

Por otro lado, según el reglamento del Congreso, los senadores o diputados solo pueden ser reemplazados por su accesitario en casos de fallecimiento; enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones; inhabilitación o destitución en juicio político por infracción a la Constitución; condena mediante sentencia firme de pena privativa de libertad efectiva por la comisión de delito doloso. Es decir, lo de “Porky” está fuera de las causales.