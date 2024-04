La congresista María del Carmen Alva arremetió contra su colega Darwin Espinoza por la nueva denuncia que lo acusa de usar personal y material proporcionado por el Congreso para recolectar firmas para su agrupación política. La parlamentaria no agrupada consideró que el vocero de Acción Popular ‘ya no tiene límites’.

En un breve encuentro con la prensa, la legisladora consideró que los miembros de la bancada del partido de la lampa deberían expulsarlo de acuerdo con su reglamento interno, independientemente de cualquier investigación que la agrupación política pueda iniciar.

“Es vergonzoso. Estoy asqueada de lo que hace este sujeto, que sinceramente sigue manchando al partido. (...) La bancada actual, que se ha quedado con el nombre, tiene la responsabilidad de salvar la imagen del partido y de expulsarlo, sino lo hacen serán cómplices” , sostuvo.

Alva se mostró “asqueada” con lo revelado por Punto Final sobre Espinoza, quien afirmó que ‘es capaz de cualquier cosa

“A mí no me extraña nada, estoy asqueada con la información que se ha propalado. Sabíamos que es capaz de cualquier cosa, pero esto ya no tiene límites, vocero de la bancada y haciendo su partido” , agregó.

“Creo que es momento que los que se quedaron en esa bancada protegiéndolo y acompañándolo den un paso al costado. Esto se resuelve muy fácilmente y lo único que tienen que hacer es expulsarlo, tienen un reglamento de bancada y allí se termina este tema, fuera de la investigación que tiene que hacer el partido” , acotó.

La parlamentaria afirmó que el ánimo del Comité Ejecutivo Nacional es la expulsión de Espinoza Vargas, y añadió que corresponde al Comité Político pronunciarse y tomar medidas al respecto, con el objetivo de que la expulsión sea ‘sumaria’.

“Esto es recontra vergonzoso, esto es delito de peculado por donde lo veas, aparte de todas las investigaciones que tiene. Cuando renunciamos, porque sabemos de qué pie cojea este sujeto, a algunos les pareció mal” , recalcó.

Según “Punto Final”, Espinoza Vargas usa recursos del Congreso, como una impresora y papel, para imprimir fichas de afiliación a su partido. También envía a su personal parlamentario a Áncash para recolectar firmas en días de trabajo y verifica los datos de afiliados usando el acceso del Congreso al sistema del Reniec.

Declaraciones de la congresista María del Carmen Alva sobre Darwin Espinoza. (Video: Canal N)

