El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, respondió a las críticas de la coordinadora del Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, respecto a la suspensión del coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En diálogo con la prensa, el ministro comentó que la fiscal Barreto no debería politizar el proceso disciplinario y administrativo abierto contra Colchado, ya que, desde su punto de vista, esto no beneficia al caso ni a su posición dentro del Ministerio Público.

“ Ella como fiscal no debería politizar una situación que está en manos de la Policía. Esto no es un hecho producto de una decisión política, no está hecho con el propósito de perseguir a alguien, esto es un proceso administrativo disciplinario y los procesos administrativos, como todos, deben ser guiados dentro de su marco de competencia” , sostuvo.

“Lamento mucho las declaraciones de una fiscal del rango de la doctora Marita Barreto, a la que considero que es una fiscal muy competente, pero creo que eso de hacer opiniones políticas no le hace bien tanto a su cargo como al proceso administrativo que está siguiendo este oficial de la Policía” , acotó.

Arana Ysa reiteró que no se debe politizar el caso y que está bajo la jurisdicción de la Inspectoría, por lo que el Gobierno evitará hacer comentarios para prevenir especulaciones sobre algún presunto “interés político”.

“Esto no conocemos, no se va a politizar y desde luego lamentamos las declaraciones que cualquier funcionaria pública pueda dictar en el que se trate de politizar. Esto está en el ámbito del proceso disciplinario policial y donde debe mantenerse” , recalcó.

“Esto está en manos de una autoridad disciplinaria que es que tiene que disponer, nosotros no vamos a opinar, lo que no queremos es que esto se politice y mucho menos se crea que hay un interés político”, añadió.

Sobre la negativa de Boluarte a levantar su secreto bancario

El ministro de Estado evitó pronunciarse sobre la decisión de Boluarte de no autorizar de manera voluntaria el levantamiento de su secreto bancario

“Esto está en manos de la fiscalía y para que tampoco se pueda interpretar que como ministro de Justicia o como Gobierno estamos tratando de influencias en las decisiones del Ministerio Público, nosotros no podemos opinar. Siempre exigimos tanto de las autoridades como de las personas que son investigadas que tengan que respetar el debido y que a todas las personas se les respete el debido proceso”, concluyó.

Declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Arana, sobre Harvey Colchado. (Video: Canal N)

Marita Barreto criticó suspensión de Colchado

La fiscal Marita Barreto, del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, expresó su preocupación por la suspensión temporal del coronel Harvey Colchado de la Diviac de la Policía Nacional. En una entrevista con Cuarto Poder, calificó la decisión de la Inspectoría de la PNP como “incongruente” e “insólita”, argumentando que no hay indicios suficientes para iniciar un proceso disciplinario contra él.

“La conducta que señalan como infracción no se condice con los hechos que relatan”, expresó.

También refutó el argumento presentado por la Inspectoría de la Policía, que sugiere que Colchado habría dañado la imagen de la institución al supuestamente compartir una foto en WhatsApp de un pastel de cumpleaños, donde se observa a un agente policial intentando ingresar a una vivienda con un ariete o “torito”.

“Entiendo que la torta fue obsequiada por sus colegas de trabajo. Hacen remembranza a una actividad usual que tiene la policía cuando hacen las intervenciones”, alegó.

En este sentido, la fiscal destacó que el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, Lima, a fines de marzo, en relación al caso de los relojes Rolex, fue realizado en cumplimiento de una orden judicial. Explicó que esta acción tenía como objetivo encontrar pruebas que respaldaran la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de la Nación.

“¿Qué tiene que ver eso (el allanamiento a la vivienda de la jefa del Estado) con el cumpleaños del coronel? Entiendo que sus colegas de trabajo le agasajan y, en reconocimiento, le regalan una torta. ¿Esa torta es alusiva a algo? Desde mi óptica, no veo absolutamente nada. Que se puedan imaginar, que puedan decir que es una mofa, una sorna; bueno, está en el imaginario; pero ¿está en la ley, en la norma?”, cuestionó.