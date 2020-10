El portavoz de Acción Popular, Ottor Guibovich, protagonizó un incidente con la congresista Cecilia García (Podemos Perú) este jueves durante la sesión del pleno del Legislativo. La discusión se produjo luego de que la parlamentaria acusara a Acción Popular de “pasear” y no colocar al debate proyectos “que beneficien a los deudores del país”.

“Algunos partidos políticos aquí negociaron con esta misma lucha [en contra de los bancos] y nos traicionaron. No se explica, señores de Acción Popular, que nos sigan paseando en la Comisión de Economía, que hasta el día de hoy no aprueben por insistencia esta ley [de devolución de aportes de la ONP], no se explica por qué hasta el día de hoy no hay dictamen para la insistencia del proyecto”, sostuvo García en el pleno esta mañana.

“Los deudores del país no están de acuerdo con la ley de congelamiento de deudas que lo único que ha hecho es llevarlos a que sean víctimas de este sistema financiero perverso que tenemos en el país. [...] En Acción Popular nos siguen paseando, nos hemos enterado ahora que tenemos que pedirle permiso al BCR para ver qué podemos aprobar y qué no podemos aprobar”, señaló.

Guibovich, vocero de Acción Popular, respondió a lo dicho por García y lamentó que la parlamentaria aluda a su agrupación con hechos “que no son ciertos”. Indicó que llevaría a la Comisión de Ética a la legisladora si es que se ratificaba en sus comentarios “sin fundamento” sobre presuntas negociaciones con el Ejecutivo.

“Usted alude de manera gratuita, muy rápido y muy fácilmente a una bancada. Soy el vocero de esa bancada y lo que usted dice no es cierto. Se lo digo con todo respeto, pero por favor respétenos y nosotros los vamos a respetar también”, expresó

“No es la forma y menos en una ceremonia por Miguel Grau que usted busque aludir y responsabilizar a un partido político como Acción Popular de aquello que usted pretende construir echando la culpa a terceros: no es la forma. No quisiera que tengamos que ir a Ética a definir qué es lo que ha pasado realmente, no acepto lo que usted ha dicho”, detalló.

García dijo no tener miedo y estar “dispuesta a ir a la Comisión de Ética y a donde la quieran llevar”. Cuestionó que legisladores de Acción Popular levanten sesiones y dejen a los parlamentarios con “la palabra en la boca”.

“Nadie puede negar que nos están paseando en la Comisión de Economía. Si me va a llevar a Ética, hágalo. Lo importante es que hable con el presidente de esa comisión para que nos dé fechas exactas, el pueblo se está muriendo”, declaró.

Congreso: intervención de Cecilia Garcia