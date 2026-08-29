El senador del Partido Cívico Obras (PCO) Daniel Barragán exigió la renuncia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por señalar que un eventual cierre del Congreso elevaría la popularidad de la presidenta Keiko Fujimori.

El pasado jueves, Gutiérrez sostuvo en RPP y otros medios que en el Perú, quien se atreve a disolver el Parlamento “automáticamente eleva sus puntos porcentuales de aceptación”. Según explicó, ello se debe a que la ciudadanía no cree en sus instituciones.

Sostuvo que Fujimori llegaría al 80% o subiría 20% o 30% más de su actual 60%.

Indignación

En ese sentido, a través de la red social X, Barragán acusó al funcionario de “incitar al cierre del Congreso” y promover actitudes “antidemocráticas y desestabilizadoras”.

Asimismo, en Canal N, afirmó que se avergonzaba de las expresiones del defensor. “Una persona que está en ese cargo no puede tener ese tipo de lapsus”, manifestó.

Además, adelantó que su bancada evaluará el lunes las acciones que adoptará y no descartó citar a Gutiérrez para que explique sus dichos ante el Parlamento.

Barragán citó una disposición del reglamento de la Defensoría, que Gutiérrez habría infringido.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó lo señalado por el titular de la Defensoría.

“Creo que es un desliz la afirmación hecha por el defensor del Pueblo”, indicó. Luego, remarcó: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”.

Entre tanto, en un comunicado, la Defensoría señaló que lo que hizo Gutiérrez fue “analizar un posible escenario hipotético de manera prospectiva”, lo cual “no constituye, en ningún caso, una exhortación a ejecutarlo”. Aseguró que no respalda ningún quiebre institucional ni una salida al margen de la Constitución.