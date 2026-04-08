Un proyecto presentado en el Congreso propone incrementar la remuneración de los trabajadores CAS a través de un proceso de nivelación progresiva, con el objetivo de reducir las brechas salariales en el sector público.

La iniciativa, promovida por el congresista Álex Gonzales, titular de la Comisión de Trabajo, tiene como objetivo homologar los ingresos con los de otros regímenes laborales que cumplen funciones similares.

Dicha propuesta faculta a las entidades públicas a equiparar las remuneraciones de los trabajadores CAS, medida que se implementaría en los tres niveles de gobierno.

El objetivo es asegurar la igualdad salarial por trabajo de igual valor, medida que se aplicaría en cada entidad pública.

La propuesta se sustenta en el Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen de contratación administrativa de servicios.

Esta iniciativa señala que el aumento será progresivo y que su implementación dependerá de la disponibilidad presupuestal de cada entidad.

El proceso de nivelación salarial se llevará a cabo en un plazo máximo de cinco años.

El proyecto establece que la medida se implementará de manera gradual, permitiendo un ajuste progresivo de los sueldos.

Además, el proyecto define criterios técnicos para la nivelación salarial, considerando la equivalencia de funciones.

Asimismo, se tomará en cuenta el nivel de responsabilidad del puesto, así como la experiencia profesional del trabajador.

También se considerarán la formación académica y la antigüedad del trabajador.