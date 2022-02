El Congreso de la República evaluará cuál será el procedimiento para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, en reemplazo de Walter Gutiérrez, cuya gestión concluyó en el 2021.

La Junta de Portavoces que sesionó este lunes 28 de febrero en la mañana determinó cuál será el procedimiento para elegir al defensor del Pueblo, el cual deberá ser ratificado por el pleno del Parlamento.

Según informó RPP, el proceso incluye la formación de un grupo multipartidario con la participación de los voceros de todas las bancadas, cuya labor será elegir y proponer ante el resto de legisladores al candidato para encabezar la Defensoría del Pueblo.

Walter Gutiérrez fue elegido como defensor en el mes de setiembre del 2016 por un plazo de cinco años, el cual se venció en el 2021. Este hecho ha sido cuestionado por congresistas de Perú Libre, quienes consideran que debería ser removido del cargo por sus opiniones en contra de Pedro Castillo.

En respuesta a esto, el defensor del Pueblo aseguró que no tiene alguna pretensión de permanecer en el cargo más allá del mes de marzo de este año.

“No estoy haciendo política, no me interesa la política, no tengo agenda política, pero voy a cumplir mi competencia de la Defensoría hasta el último día que esté en el cargo. He anunciado no hoy, sino con mucha anticipación, anuncié que yo iba a estar solo hasta el mes de marzo y voy a cumplir con eso. No pretendo quedarme en el cargo”, respondió en una entrevista a RPP el 21 de febrero.