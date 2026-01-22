Congresistas de diversas bancadas presentaron cuatro mociones de censura contra el presidente José Jerí, a fin de retirarlo del cargo que asumió por sucesión constitucional.

Así, el último pedido fue ingresado como moción de orden del día y cuenta con el respaldo de parlamentarios de diversas bancadas, entre ellos Alex Flores, Roberto Sánchez, Jorge Ceballos, Cheryl Trigoso, Pasión Dávila, Gladys Echaíz, Edward Málaga, Flor Pablo y Leslie Olivos, entre otros.

La iniciativa sostiene que el mandatario habría comprometido la probidad del cargo y la confianza pública, al mantener reuniones no declaradas con empresarios de origen chino.

Según los firmantes, estos encuentros podrían configurar presuntos actos de tráfico de influencias y afectar la transparencia del ejercicio presidencial, en un contexto marcado por el proceso electoral.

Como se sabe, el presidente José Jerí rechazó los señalamientos y afirmó que se trata de un intento político de desestabilizar su gestión y alterar el curso del proceso electoral.

Tras ello, corresponderá ahora al Pleno del Congreso decidir si la moción es admitida a debate.