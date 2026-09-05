La bancada Renovación Popular impulsa un proyecto de ley que plantea la creación de la Red Nacional Integrada de Videovigilancia del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de articular los sistemas públicos de cámaras instaladas en espacios de acceso público en todo el país. La diputada Verónica Yonz Núñez, integrante del grupo parlamentario presentó la medida que modifica el Decreto Legislativo 1218 mediante la incorporación de un nuevo artículo que reconoce legalmente esta red como componente funcional del sistema de seguridad.

Según explica el documento, los sistemas de videovigilancia instalados por la Policía Nacional, gobiernos regionales y municipalidades operan de manera independiente de acuerdo a sus capacidades presupuestales y diseños técnicos, lo que ha generado la coexistencia de tecnologías diferentes con niveles de cobertura desiguales en el territorio nacional. Para sustentar esta afirmación, la iniciativa cita el Registro Nacional de Municipalidades 2025, documento que refleja diferencias territoriales significativas en el acceso a este equipamiento.

Dicho informe indica que mientras el 100% de las municipalidades del Callao declaró contar con equipos de videovigilancia, la cobertura alcanzó 53,8% en Tumbes, 52,6% en Lima y 50,9% en Cusco. El mismo documento refiere que solo 11,9% de las municipalidades de Amazonas y 12,8% de San Martín contaban con dicho equipamiento.

La propuesta busca mejorar la respuesta frente a la criminalidad mediante una mayor articulación de los sistemas de videovigilancia y el mantenimiento de los equipos existentes. El proyecto toma como sustento el incremento de hechos delictivos y las deficiencias detectadas en parte de las cámaras administradas por gobiernos locales.

¿Qué podría cambiar respecto a la norma actual?

Como se recuerda, el Decreto Legislativo 1218 y el Decreto Supremo 007-2020-IN ya disponen que los sistemas de videovigilancia deben estar interconectados con el Centro Nacional de Videovigilancia (CENVIR) de la Policía. Sin embargo, el Ministerio del Interior creó en 2024 un Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar un Plan de Adecuación de Sistemas de Videovigilancia que aún no culmina, con múltiples ampliaciones de plazo mediante resoluciones ministeriales.

La iniciativa busca dar marco legal habilitante con fuerza de ley para establecer rectoría clara del Ministerio del Interior, conducción operativa de la Policía Nacional, estándares técnicos obligatorios para nuevas adquisiciones y protocolos uniformes de respuesta que la normativa actual no detalla con precisión.

¿Cómo se organizará?

La iniciativa crea la Red Nacional como componente funcional del Sistema de Seguridad Ciudadana. El Ministerio del Interior ejercería la rectoría y aprobaría normas para implementación, funcionamiento, supervisión y evaluación. La Policía Nacional conduciría la articulación operativa a través del CENVIR.

De acuerdo con la propuesta de ley, se integrarían obligatoriamente:

Policía Nacional del Perú

Gobiernos regionales con sistemas de videovigilancia

Municipalidades provinciales y distritales

Entidades del Ejecutivo con cámaras en bienes públicos

El documento también lleva las firmas digitales de los diputados Roxana Rocha Gallegos, Gustavo Segura Figueroa, Javier Cipriani Thorne y Leo Miguel de Paz Lancho.