La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Lady Camones Soriano, sesionó con la asistencia de ocho integrantes, número con el que se completó el quórum reglamentario.

El grupo de trabajo abordó 32 casos: dio cuenta de 13 denuncias constitucionales, informó de seis ampliaciones de dación de cuenta, de un informe y de una ampliación de informe. Asimismo, puso en debate 11 propuestas de informes de calificación.

La Subcomisión aprobó declarar improcedentes al menos 8 denuncias, entre ellas aquella contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez, por el presunto delito de tráfico de influencias, y otra contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por supuesto abuso de autoridad.