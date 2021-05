Días atrás, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que busca “fortalecer” el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) en el Sistema Privado de Pensiones, es decir, más retiros de los fondos con fines previsionales de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Sin embargo, no contó las opiniones de las entidades especializadas sobre el tema.

MIRA AQUÍ: Congreso aprueba ley que ordena reducir las pensiones en colegios y universidades

La propuesta aprobada plantea que el afiliado a la AFP, que tenga 50 años o más y se encuentre desempleado, podrá solicitar el retiro de hasta el 95.5% de sus fondos sin ninguna restricción.

Asimismo, se estipula que la disposición del retiro extraordinario por salud de hasta el 50% de dichos fondos para las personas que padezcan de enfermedad terminal o de cáncer diagnosticadas por una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS).

Esta iniciativa, a diferencia del retiro de 4 UIT de fondos de las AFP, no contó con las opiniones técnicas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Correo supo que desde la bancada de Frepap y Podemos viene presionando para que la Junta de Portavoces apruebe esta iniciativa se vea en el Pleno de mañana. Empero, desde Oficialía Mayor nos indicaron que es difícil que este tema se agende, debido a que no hay una convocatoria para los portavoces y que el Consejo Directivo ya tomó una decisión.

Asimismo, precisaron que dicha norma debe pasar por la Comisión de Economía del Congreso, la cual tendrá que invitar a los representantes de las citadas entidades especializadas, así como a una representante de la Asociación de AFP.

Al respecto, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, calificó como “irresponsable” al Parlamento por aprobar un proyecto sin escuchar a los especialistas.

“Una norma no se aprueba con buenas intenciones, sino con un sustento técnico para que luego no sea declarada inconstitucional. No llamar a las entidades especializadas da a entender que no quieren conocer las consecuencias de las medidas que proponen”, comentó a Correo el especialista.

Asimismo, Carrillo dijo que ya se han aprobado tres retiros de las AFP por más de 50 mil soles y que no tendría sentido aprobar otra norma para jubilar a las personas con 50 años bajo la excusa de la emergencia nacional.

“Encima ponen que tenga 6 meses de desempleo que es permitir que mucha gente retire esos fondos en este momento, que es un universo muy amplio y perjudica al resto de aportantes”, alegó.

VIDEO RECOMENDADO