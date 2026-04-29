La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionó de forma virtual y sin la presencia física de sus integrantes, en una jornada marcada por la escasa participación y la ausencia de debate.
Los 24 miembros se conectaron de manera remota, incluida su presidenta, Lady Camones, quien siguió la sesión a distancia por motivos de agenda y salud.
Durante la reunión, ninguno de los congresistas activó su cámara y se registraron demoras en el pase de lista, lo que generó cuestionamientos sobre el nivel de atención de los parlamentarios en una sesión clave, según reportó Canal N.
En este contexto, la subcomisión decidió archivar dos denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte. Una de ellas estaba vinculada a la firma de una adenda en la concesión del terminal portuario de Matarani, mientras que la otra cuestionaba una presunta restricción a la negociación colectiva en el sector público.
Ambos casos fueron declarados improcedentes sin que se produjera debate entre los legisladores ni la participación de testigos o representantes de las partes involucradas, lo que generó críticas sobre la forma en que se adoptaron las decisiones.
La sesión concluyó rápidamente y sin mayor análisis de los expedientes, evidenciando una falta de deliberación parlamentaria en un proceso de control político relevante.