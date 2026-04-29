La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionó de forma virtual y sin la presencia física de sus integrantes, en una jornada marcada por la escasa participación y la ausencia de debate.

Los 24 miembros se conectaron de manera remota, incluida su presidenta, Lady Camones, quien siguió la sesión a distancia por motivos de agenda y salud.

Durante la reunión, n inguno de los congresistas activó su cámara y se registraron demoras en el pase de lista, lo que generó cuestionamientos sobre el nivel de atención de los parlamentarios en una sesión clave , según reportó Canal N.

En este contexto, la subcomisión decidió archivar dos denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte. Una de ellas estaba vinculada a la firma de una adenda en la concesión del terminal portuario de Matarani, mientras que la otra cuestionaba una presunta restricción a la negociación colectiva en el sector público.

Ambos casos fueron declarados improcedentes sin que se produjera debate entre los legisladores ni la participación de testigos o representantes de las partes involucradas, lo que generó críticas sobre la forma en que se adoptaron las decisiones.

La sesión concluyó rápidamente y sin mayor análisis de los expedientes, evidenciando una falta de deliberación parlamentaria en un proceso de control político relevante.