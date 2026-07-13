El Congreso de la República mantiene un intenso ritmo de viajes al extranjero, con 57 parlamentarios que ya salieron del país en lo que va del 2026, según los acuerdos de mesa directiva revisados por el dominical Punto Final. Solo en las últimas semanas, entre junio y julio, más de 23 legisladores emprendieron viajes internacionales bajo distintas justificaciones.

A poco de terminar esta gestión, los parlamentarios son cuestionados por realizar estos viajes, sin priorizar los temas importantes en el Perú, como la inseguridad ciudadana.

VIAJES ENTRE JUNIO Y JULIO

De acuerdo al reportaje, entre los desplazamientos recientes figuran los de Milagros Jauregui, quien viajó a Paraguay para participar en una visita oficial del 6 al 7 de julio para, según señalan, fortalecer los vínculos interparlamentarios; mientras que Judith Laura Rojas estuvo en Estados Unidos, entre el 9 y 11 de julio, para participar en un encuentro cultural.

En junio, Maricarmen Alva asistió a una conferencia de mujeres parlamentarias en Serbia. Luego, la parlamentaria junto al congresista Ernesto Bustamante viajaron a Chile para reunirse con la comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno, realizada en Santiago, del 22 al 23 de junio. Días después, Alva también estuvo en Suiza para participar en la reunión del comité de la Unión Interparlamentaria, evento del 28 al 30 de junio.

A la lista se suman Magally Santisteban (Estados Unidos) del 1 al 5 de junio, Germán Tacuri y Edgar Tello (Panamá) del 4 al 5 de junio, Nelcy Heidinger (Francia) del 11 al 12 de junio, Eduardo Salhuana (Estados Unidos) del 22 al 26 de junio.

MÁS VIAJES EN EL AÑO

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en mayo, cuando el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, aprobó su propio viaje a Ginebra, Suiza, para participar en el Foro Parlamentario Global del 18 al 23 de mayo de este año. El acuerdo contempló además el viaje de su asesora Natalia Jiménez, donde el Congreso otorgó pasajes y viáticos.

Ese mismo mes, el Parlamento aprobó los viajes de 13 congresistas más, entre ellos Jorge Flores Ancachi, Ana Zegarra, Elizabeth Taipe, quienes viajaron a México pese a que la embajada de ese país permanece inoperativa en territorio peruano.

En abril, viajaron Maricarmen Alva, Ernesto Bustamante, Wilson Soto y Alex Paredes a Turquía para participar en una reunión de la Asamblea de la Unión Parlamentaria. Mientras que en marzo se aprobaron viajes de 10 congresistas con destino a Uruguay, Panamá y hasta India.

SALIDAS POR CADA AÑO

En el 2025, se aprobó el viaje de 69 congresistas; en el 2024 fue de 36, en el 2023 fue de 43, en el 2022 de 62 y en el 2021 de 22 parlamentarios. Esto sin contar los viajes de los legisladores que fueron invitados por terceros que, según, asumieron los gastos y viáticos.

GASTOS EN MEMBRESÍAS

A este gasto en viajes se suma el pago anual de membresías internacionales que asume el Congreso: 60 mil dólares al Parlatino, 13 mil dólares al ParlAmericas, más de 44 mil dólares a la Unión Interparlamentaria - UIP (paga 35 700 francos suizos) y 544 dólares aproximadamente a la Asociación de Secretarios Generales Parlamentarios - ASGP (paga 440 francos suizos).

En total, el Congreso gasta anualmente casi 118 mil dólares en membresías a estas instituciones.