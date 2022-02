Hernando Cevallos dice que mantiene las mejores relaciones con el presidente Pedro Castillo pese a desconocer los motivos de su salida del Ministerio de Salud. A pesar de que no quiere objetar la presencia de su sucesor Hernán Condori en el Minsa, sí asegura ser un médico que se “maneja con evidencia científica”. En esta entrevista, sugiere al jefe de Estado que transparente algunas actividades que ocurren fuera o dentro de Palacio y le recomienda tener asesores más calificados.





¿Cómo se gestó este nuevo Gabinete donde no está incluido usted, que fue un ministro clave en medio de la pandemia?

Primero, fue una decisión del presidente. Siempre le he manifestado al presidente que su cartera está a disposición y que yo estaré permanente agradecido por haberme permitido dejarme trabajar en el sector Salud y encabezar esa cartera. El presidente obviamente está evaluando todas las opciones que pueda haber para que la cartera se lleve adelante de una mejor manera. Pero fue una decisión del presidente que yo respeto. Creo que él la debe haber analizado y tendrá sus motivo. No puedo decirle que “por esta razón toma la decisión”.

Usted respeta, pero ¿comparte la recomposición del Gabinete?

No estoy en condiciones de decir que sí o que no lo comparto. Lo único que puedo decir es que es una atribución del presidente y que me voy agradecido por la oportunidad que se me ha dado.

¿Le propuso el presidente Castillo ser premier?

Hemos conversado el tema. Nos sentamos a dialogar y me preguntó mi opinión y lo que pienso al respecto.

¿Y usted qué le dijo?

Lo que pienso: Que cualquiera que elija para el premierato debe ser una persona que sea parte de un equipo, que tenga una identidad. Y que el siguiente Gabinete debe ser, por supuesto, rigurosamente seleccionado. Ahora, el presidente es el que toma las decisiones y ve lo que es más conveniente.

¿Aceptó a Aníbal Torres por un detalle político?

Claro. Él tiene buenas credenciales para ser premier.

Pero él fue señalado de maltratos, autoritarismo y de generar inestabilidad en el Minjus. ¿No es cuestionable todo eso?

Bueno, eso no descalifica al doctor Torres que tiene una trayectoria de muchos años. Habría que ver la seriedad de esa denuncia, la certeza de eso que señala el exviceministro (Gilmar Andía).

Permítame insistir. Para muchos entendidos emprendió una buena labor frente a la pandemia, ¿no le preguntó a Castillo los motivos de su salida?

Bueno, yo podría haberle preguntado también por qué me dejó tanto tiempo. (Risas). En realidad, le dije al presidente más de una vez que la cartera genera un nivel intenso de trabajo. El Minsa es muy grande y tiene múltiples tareas. No podría señalar que hice una buena labor y que por eso me saca el presidente. Lo único que podría decirle es que hemos hecho todo el esfuerzo y siento que hemos avanzado bastante, que hemos podido darle un grado de seguridad importante no solo con la vacunación sino con el oxígeno y camas UCI a la población. Lo demás es una evaluación que hace el presidente. Con cargo o sin cargo, me mantengo con la disposición de seguir luchando por la salud. Así que no me quita el sueño la decisión del presidente con quien tengo las mejores relaciones.

Aún mantiene comunicación con el presidente...

El que no esté en el cargo no me aleja del presidente.

¿Qué piensa sobre su sucesor, el ministro Hernán Condori?

Tiene un reto enorme y más allá de las objeciones que se le hacen públicamente, tiene que demostrar que puede mejorar la salud en el país. Eso es lo que me genera. Le deseo todos los éxitos y que demuestre que lo puede hacer mejor y que las acusaciones no van a influir en que la gestión sea exitosa.

Médicos, expertos y miembros del Colegio Médico no están de acuerdo con esa designación. Algunos hasta identifican riesgos en el proceso de lucha contra el COVID-19...

Cuando uno escucha en los medios objeciones que se hacen al nuevo ministro, por supuesto que se desea que demuestre rápidamente que puede hacer mejor las cosas (...). Si usted me pregunta si esas objeciones al ministro deberían no tomarse en cuenta, le respondería que sí pero que con una perspectiva positiva de que las cosas pueden ejecutarse bien en el ministerio. Pero eso no me compete a mí juzgarlo y mucho menos si recién he salido del cargo. Espero que sea una decisión más que buena.

¿La lucha contra el coronavirus no está en riesgo con el señor Condori?

No lo sé. Siempre está en riesgo. Lo bueno es que hemos dejado miles de brigadas que están trabajando, tenemos comprometidas 55 millones de vacunas, entre otros avances (…). Tenemos un marco positivo para que la vacunación se mantenga incluso en una cuarta dosis.

¿Qué piensa usted sobre el agua arracimada, una recomendación del flamante ministro Condori para tratar, por ejemplo, la diabetes?

(Risas) Conocía del agua arracimada, pero por supuesto yo me manejo con evidencias científicas. Nada más eso puedo decir. Mi única respuesta es que yo me manejo con evidencia científica.

¿Eso quiere decir que él no?

Eso no lo he dicho yo. Solo que yo me manejo con evidencia científica.

Condori recomendó el uso de la ivermectina cuando no tenía respaldo científico y, además, en un momento en que el propio Minsa decía que no tenía rigor científico…

Bueno, habría que preguntarle al ministro si pensó de esa manera o si sigue pensado de la misma forma. La verdad es que no conozco en qué contexto hizo las declaraciones. Sin embargo, por supuesto que la ivermectina está fuera de los medicamentos que usamos en el Minsa, pero más allá habría que preguntarle si de verdad declaró eso y en qué contexto.

Pero hay un video con fecha 4 de abril del 2021 en el que dice todo eso…

Yo solo he visto un video en el que él habla del agua arracimada. No he visto el otro donde dice eso de la ivermectina.

¿Qué piensa de todas las denuncias contra Castillo? ¿De los 20 mil dólares en Palacio, de Karelim López y la casa de Sarratea?

Conozco al presidente y me parece una persona honesta y absolutamente comprometida con los intereses de los sectores más pobres. Esto es lo primero que tengo que señalar. No creo que el presidente esté comprometido con hechos irregulares. Ahora, sobre la necesidad de transparentar (los actos) para que no queden dudas, creo que se deben mejorar. Ahí sí te rogaría poner tal cual lo que digo, porque yo realmente creo que Castillo es un presidente honesto y que llegó para servir a su pueblo, pero esto tiene además que ir acompañado con un nivel de información que no aliente ningún tipo de duda.

Pero las dudas todavía persisten, ¿no? Precisamente porque no se transparentan debidamente algunas situaciones o reuniones en el Gobierno…

En ese sentido, sí pues, hay que ampliar cualquier duda porque el presidente es un tipo honesto. Pero lo que se está haciendo a veces es tratar de aprovechar cualquier flanco débil del Gobierno para rápidamente querer ir a acusar al presidente con fines políticos.

Cómo es Castillo en las sesiones de Consejo de Ministros…

Él asumía su liderazgo y planteaba una serie de ideas para discutirlas. El tiempo en que el presidente participaba, señalaba el rumbo de la reunión, debatíamos y luego se profundizaban los temas en cada una de las carteras.

El señor Avelino Guillén prácticamente dijo que Castillo no escuchaba a sus ministros y que solo hacía caso a sus asesores...

No. Yo creo que sí. Lo que el doctor Guillén ha señalado es que no ha tenido el espacio con el presidente para profundizar sobre sus preocupaciones en el ámbito del conflicto de la Policía. Pero no señaló que eso ocurría en el Consejo de Ministros.

Pero él contó que Castillo tenía una postura en las sesiones y otra después de hablar con sus asesores. ¿Cómo se interpreta eso?

Bueno, en mi caso yo sí me he reunido en muchas ocasiones y no puedo decir que no me ha escuchado.

¿Qué piensa de los asesores denominados por Carlos Jaico como miembros del “Gabinete en la sombra”?

Sobre ellos sigo pensando que Castillo debe seguir perfilando a su equipo de asesores para tener a los más calificados.

¿Acaso no lo están?

No, no. Lo que digo es que debería incluir y revisar su equipo de asesores porque necesita efectivamente sumar gente que esté altamente calificada.

¿Coincide usted en que hay un “Gabinete en la sombra”?

No hay ningún Gabinete en la sombra. Puede haber asesores que no orientan bien al presidente, sí, pero ese no es un Gabinete en la sombra.

¿Hay una cuota de Cerrón en este Gabinete?

No lo sé. Eso no me compete a mí decirlo.

¿Hay una autocrítica sobre la política general del Gobierno o las decisiones adoptadas por el señor Castillo?

He señalado que el presidente debe ser más firme con el Congreso, más enérgico en la defensa de sus políticas que ha prometido durante la campaña (…). Espero que el Gobierno levante su propuesta de transformación de este país.

¿Cómo la Asamblea Constituyente?

Sí, pero hay otros temas que el pueblo también reclama como la reforma tributaria que no se ha llevado adelante.

¿No siente que la presencia de Castillo le puede hacer daño al país?

No, porque ha sido elegido por todos los peruanos. Hay que respetar la elección de la mayoría nos guste o no, lo que no quita que haya que criticar algunos aspectos y respaldar otros.

¿El Congreso debería buscar una salida?

Se debe resolver otros problemas que quiere la gente. Ahora estamos pensando en la vacancia contra Castillo, que venga la señora Keiko Fujimori, estamos en ese tema donde se mezclan sentimientos hasta racistas (…). Castillo debe rodearse de los mejores técnicos, analistas, para que ese sentimiento que trae del pueblo se plasme en su gestión.