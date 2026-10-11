El debate de las facultades legislativas que solicita el Gobierno, ayer, en la Comisión de Constitución del Senado, quedó marcado por un enfrentamiento que casi llega a las manos.

El senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) chocó con el ministro del Interior, César Astudillo, y con su colega Francisco Calisto Giampietri (Renovación Nacional).

Registros revisados por Correo reconstruyen lo ocurrido después de que la transmisión oficial se cortara.

Pasos perdidos

La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cerraba su intervención ante los ministros Ernesto Álvarez (Justicia), César Astudillo (Interior) y Rafael Belaunde (Defensa), quienes acudieron a la sesión.

“El ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir ante una reforma policial profunda en el país”, dijo, provocadora, Luque.

Ante ello, con el micrófono apagado, Astudillo respondió: “Nadie tiene miedo”.

De inmediato, Maraví empezó a reclamar a gritos al presidente de Constitución, Carlos Mesía, por la respuesta de Astudillo. El presidente de la comisión, Carlos Mesía, ordenó suspender la sesión.

En ese lapso, Mesía se acerca a Maraví para apaciguarlo.

“Él (Astudillo) no tiene por qué decirme cállese. El único que puede decirme es usted”, afirmó Maraví.

Fue entonces que Astudillo le increpa: “No me tienes por qué decir mentiroso. Ni tú ni nadie”. Esto provocó que Maraví le responda: “¿Y tú quién eres?”. “Senador igual que tú”, contestó Astudillo.

La senadora Patricia Iturregui (Partido del Buen Gobierno) trató de calmar a ambos.

Sin embargo, Maraví siguió con los gritos y Astudillo le dijo: “Ni siquiera tienes el coraje de ser un ‘pionerito’”. Y Maraví lo retó. “Dilo. Para que quede grabado”, exclamó.

En la revuelta, la senadora Lourdes Alcorta (Renovación Popular) también intervino. “Cobarde eres tú”, aseveró mientras Maraví levantaba la palma de su mano izquierda.

Fue en ese momento que el senador Francisco Calisto (RP) se puso frente a frente con Maraví y, según reconoció, lo retó a arreglar el problema afuera.

“Lo que hice yo fue interponerme entre él y una señora (Patricia Iturregui)”, dijo Calisto sobre el tema. “Yo me puse en el centro y si quiere gritar, que me grite a mí pues. ¿Cuál es el problema? Y si no, la arreglamos afuera, no pasa nada”, relató a la prensa.Al final de la discusión, Astudillo le recordó a Maraví sus vinculaciones con Sendero. “¡Acuérdate de Lucanamarca!”, le gritó.

Vínculos

El altercado vuelve a poner bajo escrutinio el pasado de Maraví, cuestionado en 2021 por informes policiales que lo vincularon con atentados atribuidos a Sendero Luminoso en Ayacucho entre 1980 y 1981.

Según atestados de 1981 y 1982, su nombre fue incluido entre los investigados por incendios, asaltos y ataques contra locales públicos.

Una investigación de El Comercio informó que un testimonio policial sindicó a Maraví como participante en hechos violentos junto a Edith Lagos.