Nuevamente, el Seguro Social de Salud (EsSalud) está en la mira del sistema de justicia por presuntas irregularidades en la gestión de sus integrantes. Ayer, se reveló un informe emitido por la Contraloría General de la República, en el que halló responsabilidad penal en Gino Dávila Herrera, flamante titular de Essalud, cuando fue gerente de Operaciones Territoriales de dicha entidad.

De acuerdo al documento, emitido el pasado 29 de diciembre del 2021, se trata de un servicio de control específico sobre la contratación directa “Nº 342.2020 ESSALUD/CEABE.I” relacionado a la adquisición de lentes de seguridad contra salpicadura para establecimientos de salud. El período analizado comprende desde el 1 de julio al 30 de noviembre del 2020.

El órgano de control señala que la Gerencia Central de Operaciones -a cargo de Dávila Herrera- y funcionarios de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) generó un gasto innecesario por 5 millones 023,350 mil soles, producto del favorecimiento que habrían incurrido los señalados en la contratación de la Vía Ayaychan SAC.

Ello, al requerir a dicha firma “sin sustento y en exceso” 279 mil 075 lentes de seguridad contra salpicaduras que no estaban dentro del listado de bienes aprobado por el Ministerio de Salud para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 y contaban con certificado de calidad falso”, señala el documento.

Sobre Gino Dávila Herrera, el órgano de control precisó que no observó una serie de normativas internas que regulan la compra de bienes y servicios para el personal de salud en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.

“Por lo que la falta de control en el requerimiento de los bienes estratégicos por parte del funcionario ha afectado el óptimo uso de los recursos de la entidad al adquirirse en exceso y sin sustento los lentes de seguridad contra salpicaduras, generando un sobrestock y un mayor gasto por el importe de S/ 5 023 350,00″, señala el documento.

Además, se indica que la gestión de Dávila adquirió los lentes de seguridad contra salpicadura, en reemplazo de los lentes protectores para cirujanos que habían sido requeridos por los órganos desconcentrados a nivel nacional y que sí estaban considerados en la lista de bienes aprobados por el Minsa.

En esa línea, el informe remarca que el funcionario tampoco advirtió que el bien adquirido era reciclable y, por tanto, no debía comprarse en exceso. Con ello, Dávila Herrea no cumplió sus funciones de “supervisar y evaluar las actividades de las redes a nivel nacional y proponer acciones correctivas”, favoreciendo así a Vía Ayaychan SAC con la compra en exceso de lentes seguridad para salpicaduras.

Gino Dávila sucede en el cargo a Mario Carhuapoma, quien fue denunciado por la Procuraduría anticorrupción ante la Fiscalía, a raíz de presuntas contrataciones irregulares en Essalud.

Hay otros seis funcionarios de Essalud comprendidos en el informe: César Carreño Díaz; Giovana Rojas Ramos; Carolina Cabanillas Horna; Marco Antonio Ortiz De la Cruz; Edwin Sánchez Ventura; y Alexis Chinchay Guerrero.

DESCARGOS

Por su parte, el presidente ejecutivo de EsSalud, Gino Dávila, señaló que fue excluido de la investigación que lleva a cabo la Contraloría sobre compras en el seguro social.

“En primer lugar, quiero desmentir totalmente que mi persona haya tenido que ver con un hecho delictivo de esta naturaleza. (...) Yo tengo el document,o el cual me presenta el órgano de control interno de Essalud donde me exoneran en absoluto de mi participación en un tema como este. Eso es lo que a mí me extrañó”, dijo Dávila a Canal N.

Indicó que le ha causado extrañeza que saliera esta denuncia en su contra, un día después de haber asumido el cargo como nuevo jefe de Essalud.

Al respecto, la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, consideró lamentable que el órgano de control publique el informe que involucra al nuevo presidente ejecutivo de Essalud con presuntos actos ilícitos, tras su reciente designación en el cargo.

Más tarde, la Contraloría emitió un comunicado señalando que el citado informe fue emitido el pasado 29 de diciembre del 2021 y notificado al entonces titular de Essalud, el 4 de enero de este año, “hecho a partir del cual el informe de control adquirió la condición de público”. En ese sentido, descartan haber filtrado este documento luego del nombramiento de Gino Dávila en Essalud.

Contraloría aclara responsabilidad penal a Gino Dávila

Asimismo, el órgano de control desmintió lo vertido por dicho funcionario sobre que fue exonerado de responsabilidad penal.

Señalan que el proceso al que se refirió Gino Dávila es otro al contenido en el informe que sí lo involucra respecto a actos ilícitos.