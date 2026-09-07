La Contraloría General de la República abrió una investigación contra Yosilú Bazán López, funcionaria del Ministerio del Interior, por su presunta responsabilidad en el ingreso sin registro del exministro Juan José Santiváñez a la sede de la cartera, ocurrido el 9 de junio pasado. El caso ya había generado una indagación interna en el Mininter, pero fue derivado al órgano de control para determinar si hubo irregularidades.

Si bien el Mininter archivó el reclamo, esta continuó de manera independiente ante la Contraloría, entidad que terminó admitiéndola. Pese a ello, Bazán López permanece en su cargo mientras las diligencias avanzan bajo reserva.

De acuerdo a una carta oficial firmada por la subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa, Juana Llacsahuanga, la denuncia presentada por el ciudadano Guillermo Haro Echegaray cumplió los requisitos formales, por lo que fue trasladado al Órgano de Control Institucional del Mininter, según Infobae.

Paralelamente, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del ministerio inició una investigación preliminar contra Bazán, por su presunta participación en el ingreso de Santiváñez por un acceso reservado para el ministro y los viceministros, sin reportarse en el registro oficial de visitas.

A esta acusación, se pide revisar las cámaras de seguridad, registros de visitas, correos institucionales y otros documentos.

SANTIVÁÑEZ ADMITIÓ INGRESO

Por su parte, el propio Santiváñez reconoció que continúa yendo al ministerio que dirigió entre mayo de 2024 y marzo de 2025. En diálogo con Exitosa, sostuvo que es un visitante frecuente de la sede incluso desde antes de asumir el cargo, y explicó que su cercanía responde a que es hijo de un policía.

“Yo siempre soy un visitante asiduo al Ministerio, incluso antes de que fuera ministro. A veces voy a los clubes de la Policía; soy hijo de un policía, no soy ajeno a la vida policial. Voy a los cuarteles, al sauna, por ejemplo, aunque no pertenece a la Policía, pero fue levantado por aporte de los policías, en los cuales estuvo el aporte de mi padre”, explicó.

Sobre este presunto ingreso irregular, Santiváñez relató que acudió al Banco de la Nación ubicado en el sótano del edificio y que, estando ahí, decidió subir a saludar a Óscar Arriola, pero no lo encontró y se retiró.

“Ese día, lo que sucedió, estando en ropa deportiva, fue que fui al Banco de la Nación que está en el sótano del Ministerio. Estando ahí, decidí que voy a saludar a Óscar Arriola; no lo encontré y me retiré”, apuntó.