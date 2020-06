La congresista Yessica Apaza (Unión por el Perú) fue dada de alta después de dar positivo al coronavirus a mediados de mayo, tras lo cual reinició sus labores parlamentarias en Puno.

Como se recuerda, el pasado 28 de mayo la legisladora informó en su cuenta de Facebook que pesar de haber tomado todas las medidas preventivas para evitar el contagio, contrajo la enfermedad.

"Por voluntad propia me aislé en mi domicilio en Lima. Hace unos días retorné a Puno donde sentí algunas molestias en mi salud, fui a pasar la prueba por precaución y el resultado fue positivo. Los especialistas decidieron internarme. Me encuentro estable", señaló.

Asimismo, en una entrevista concedida al diario 'Expreso' el pasado 28 de mayo, reveló que estuvo varios días internada en un nosocomio de Juliaca tras presentar problemas respiratorios.

“En los primeros días casi no tuve síntomas, pero luego casi no podía respirar. Estuve cinco días en el Hospital de EsSalud de Juliaca, y me atendieron bien y me recuperé. Ahora completo mi tratamiento en casa para evitar problemas”, señaló.

Cabe indicar que ya suman 12 los congresistas que han informado el haber contraído el coronavirus. El primero fue el de Leslye Lazo (Acción Popular), quien recibió el alta abril.

Posteriormente, nueve parlamentarios más fueron diagnosticados con la enfermedad. Estos fueron Fernando Meléndez y Humberto Acuña (APP); Posemoscrowte Chagua (Unión por el Perú); Orestes Sánchez, Felipe Castillo Oliva, Carlos Almerí Veramendi, Robinson Gupioc, Aron Espinoza Velarde y José Luna Morales, de Podemos Perú.

El último caso reportado fue el del parlamentario Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio), quien tuvo que ser internado en la Clínica Ricardo Palma para recibir atención médica.

La confirmación de los primeros contagiados a mediados de abril despertó las alertas de todo el Parlamento, donde también se registraron varios trabajadores fallecidos a causa del coronavirus.