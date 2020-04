El presidente Martín Vizcarra calificó de “innecesario e inaceptable” el proyecto de ley del titular del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), a fin de eliminar la obligatoriedad de la alternancia de género en las listas parlamentarias de los partidos y organizaciones de cara a las elecciones del 2021.

En su habitual conferencia desde Palacio de Gobierno, el mandatario cuestionó que se pretenda retroceder en una propuesta ya aprobada, en medio del estado de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19).

“Hemos hecho planteamientos claro sobre el sistema de reforma política y vemos ahora que aprovechándose de la emergencia, quieren retroceder en algunos aspectos. No consideramos nosotros válido que se quiera retroceder en conceptos como que los candidatos para las próximas elecciones deben ser por el mismo número de alternancia”, expresó.

“Nos parece realmente innecesario e inaceptable que conceptos que ya fueron discutidos y aprobados no solamente por el espectro político y la sociedad en su conjunto, ahora se quiera retroceder en acuerdos importantes que tuvimos los peruanos para fortalecer nuestra democracia”, añadió.

En ese sentido, Vizcarra también lamentó que no haya ninguna mujer entre los actuales 25 gobernadores regionales y que no lleguen a 100 entre los 1874 alcaldes de todo el país. No obstante, adelantó que seguirá peleando para que se mantenga la alternancia de género en los próximos comicios del 2021.

“Eso queremos cambiar. Las mujeres que son más del 50% y que ahora en esta situación de crisis son las que más fuerza ponen para sacar adelante a sus familias a pesar de los difíciles momentos que pasamos, ninguneadas en el aspecto político. Los cambios que propusimos y que fueron aceptados, ¿ahora dejarlos de lado? Los seguiremos peleando”, sentenció.

Como se recuerda, la iniciativa del presidente del Congreso plantea, a través de una disposición transitoria a la Ley de Organizaciones Políticas, no solo suspender las primarias sino establecer un marco normativo para la realización de elecciones internas en los partidos políticos.

Su propuesta estipula que la elección estaría dirigida y llevada a cabo por un órgano electoral central nacional, conformado por tres miembros. Además de que “deberán contar con el apoyo y la asistencia de la Oficina Nacional de procesos Electorales”.

En lo que respecta a los mecanismos de elección, Merino de Lama propone los mismos tres mecanismos que estaban vigentes en la norma anterior: voto universal de no afiliados, a voto universal de afiliados, y a través de delegados del partido.

Cabe indicar que en julio del 2019, el pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución sobre paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a cargos de elección popular.

Esta ley plantea la aplicación progresiva de la participación de mujeres en las elecciones generales. En los comicios del 2021, la cuota será de 40%; el 2026, de 45%; y de 50% para las elecciones del 2031. Además, establece la alternancia entre candidatos varones y mujeres.