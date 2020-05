El Poder Judicial evaluará este martes la apelación presentada por el exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, con el que busca que se apruebe el hábeas corpus que solicitó en abril para obtener su libertad ante el riesgo de contagio de coronavirus (COVID-19) en el penal Ancón II, donde cumple prisión preventiva en el marco del Caso Odebrecht.

"Mañana la Sala de Emergencia evaluará apelación de hábeas corpus planteado por mi abogada Madelaine Reyes. Solo pido pasar los últimos 10 días de prisión preventiva en casa. Aquí el COVIDー19 sigue avanzando”, escribió Figari Mendoza en su cuenta de Twitter.

p. Pier Figari:#Mañana La Sala de Emergencia evaluará apelación de Hábeas Corpus planteado por mi abogada @Madelainereyes1. Solo pido pasar últimos 10 días de prisión preventiva en casa. Aquí #COVIDー19 sigue avanzando. Adjunto escrito que envío a Jueces. 🙏🏻🕯 pic.twitter.com/P4FKVlPiWq — Pier Figari (@PierFigariM) May 4, 2020

El pasado 20 de abril, el Poder Judicial rechazó este recurso de hábeas corpus presentado por el exasesor fujimorista. En aquel momento, Figari señaló que “la demanda de hábeas corpus fue improcedente porque no soy población vulnerable”.

“Según el criterio empleado por el señor juez Óscar Gonzáles Andrade, como tengo 46 años no me dará coronavirus, o si me da (según lo resuelve) intuyo que él asegura que no moriré. ¿Tendrá una bola de cristal?”, manifestó en esa oportunidad.

Pier Figari es investigado por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, por presuntamente pertenecer a una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular con la finalidad de recibir y disponer de aportes ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht.

En setiembre del año pasado, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación de Pier Figari y dispuso reducir el plazo de prisión preventiva de 36 a 18 meses.