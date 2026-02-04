El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República programó una audiencia de control de plazo en la investigación contra Juan José Santiváñez, acusado del presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, tras un pedido de su defensa.

De acuerdo con la resolución judicial, la defensa de Santiváñez solicitó el control del plazo de la carpeta fiscal N.° 366-2024, indicando que desde el 6 de octubre de 2025 había requerido un pronunciamiento a la Fiscalía de la Nación sin recibir respuesta hasta la fecha. El juzgado admitió la solicitud conforme al Código Procesal Penal.

La audiencia fue programada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para el 6 de febrero de 2026, a las 11:30 horas, a través de la plataforma Google Meet. La resolución señala que el Ministerio Público, el investigado y su defensa técnica deberán asistir de manera obligatoria.

En ese sentido, se ordenó notificar a la Defensoría Pública para que asigne un abogado si la defensa particular no se presente. Además, la Administración de la Corte Suprema y la Dirección de Imagen y Prensa del Palacio de Justicia deberán garantizar el soporte técnico para el registro de la audiencia.