Un total de 63 300 ciudadanos inscritos en 15 locales de votación de Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho al sufragio durante la jornada electoral del domingo 12 de abril. La cifra fue confirmada esta tarde por el propio jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, en una rueda de prensa ofrecida antes del cierre oficial de los comicios.

Corvetto precisó que los locales afectados se distribuyeron en tres zonas específicas de la capital, donde la empresa transportista Galaga no logró entregar los insumos necesarios a tiempo. El funcionario detalló la ubicación exacta de cada uno de los puntos donde la votación no pudo realizarse.

“Hay 15 locales de votación, tres en San Juan de Miraflores, siete en Lorín y cinco en Pachatambo, no pudimos entregar el material que correspondía. 211 mesas de sufragio corresponden a esos 15 locales de votación en Lima”, explicó.

#Voto2026 | Piero Corvetto, jefe de la ONPE: Quiero presentar mis disculpas personales e institucionales. No se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63, 300 electores



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El titular de la ONPE también ofreció un balance general sobre el desarrollo de la jornada a nivel nacional, destacando que la afectación fue acotada en relación al total de mesas programadas en todo el territorio. Sus cifras buscaron contextualizar el alcance real de las fallas logísticas frente al universo total del proceso electoral.

“A esta hora informamos que a nivel nacional de las 92 012 mesas de sufragio se lograron instalar 99.8% de mesas en todo el territorio nacional. Solo 211 mesas no se lograron instalar”, sostuvo el funcionario.

Corvetto explicó que la ausencia de declaraciones durante la mañana respondió a la decisión institucional de concentrar todos los esfuerzos en resolver el problema operativo antes de emitir información pública. La entidad trabajó de forma ininterrumpida desde la madrugada para trasladar el material faltante a los locales, pese a las limitaciones generadas por el incumplimiento de la empresa de transportes.

Jefe de la ONPE anuncia exoneración de multas a electores afectados

Ante el malestar causado a decenas de miles de ciudadanos, el funcionario anunció medidas para evitar que los afectados enfrenten sanciones económicas. La ONPE asumió la responsabilidad institucional e inició de inmediato los trámites administrativos correspondientes.

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, afirmó Corvetto.

La exoneración de multas alcanza tanto a los votantes que no pudieron sufragar como a los ciudadanos designados como miembros de mesa en esos 15 locales. Corvetto fue enfático al señalar que el impacto de las fallas recae sobre personas que no tuvieron ninguna responsabilidad en los problemas logísticos registrados durante la jornada.

“En estos locales no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido impacto en 63 300 electores”, concluyó el jefe de la ONPE ante la prensa.