A poco menos de un mes para que su mandato culmine, el encargado de la presidencia, José María Balcázar, se mantiene a la espera de que la Comisión Permanente del Congreso le autorice un crédito suplementario de 9 mil 596 millones de soles.

Si bien el Ministerio de Economía (MEF) asegura que se usará para “atender prioridades del Estado”, de cada S/100 del crédito, solo S/3 en promedio se usarán para la “preparación y respuesta” al fenómeno de El Niño. Apenas el 3.13% del total del presupuesto.

El titular actual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es Rodolfo Acuña Namihas, quien juró al cargo el 17 de marzo de 2026. Foto: Andina

Fondos

La iniciativa presentada por el actual gobierno fue aprobada con 28 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones el último 30 de junio en la Comisión de Presupuesto, apenas dos semanas después de ser presentada, el 12 de junio.

Según el MEF, el dinero se obtendrá tras recaudar S/4160 millones del tesoro público (Crédito Suplementario y la emisión de Bonos Soberanos) y otros S/5435 millones) provenientes del canon, sobrecanon y regalías. A lo largo del texto, además, se sustenta la necesidad de diversas cantidades de dinero para distintos rubros.

El financiamiento de medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño figura en las disposiciones complementarias. Allí se precisa que “se autoriza excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2026”, a utilizar hasta S/300 000 000 “para financiar gastos de capital y gastos corrientes no permanentes, destinados a la preparación y respuesta, frente a los efectos” del evento climático.

Además, se precisa que los fondos no usados o comprometidos a deuda, hasta el 31 de diciembre del 2026, se “revertirán a las cuentas del tesoro público”. Esto recuerda una alerta emitida por la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La entidad advirtió a fines de junio último que el 2026 culminará con 11 mil 621 millones de soles sin usar para obras de prevención frente al citado fenómeno climático.

La responsabilidad recae en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), un organismo ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.

La ANIN abarca 61 proyectos valorizados en 22 mil 784 millones de soles: 44 con restricciones presupuestales y 6 suspendidos. Según la CCL, hasta el 19 de junio, solo se registraba un avance estimado del 51%.

El 2026 culminará con 11 mil 621 millones de soles sin usar para obras de prevención frente al citado fenómeno climático, según la Cámara de Comercio de Lima. (Foto: Difusión).

Gastos

De acuerdo al detalle del dictamen, cinco bloques concentran el 95% del total del crédito suplementario (ver infografía). Los tres primeros montos son los siguientes: S/4 381,9 millones para el “incremento estimado de ingresos de los gobiernos locales”; S/2 390,1 millones para “diversos pliegos del Gobierno Nacional”; y S/1 053,7 millones para el “incremento estimado de ingresos de los gobiernos regionales”.

En el caso de los gobiernos locales y regionales no se trata de una transferencia del Gobierno Nacional, sino de incorporar a sus presupuestos mayores ingresos por concepto de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas, entre otros.

El segundo punto, que aborda los pliegos del Gobierno Nacional, comprende montos llamativos como S/13 000 000, que serán usados para pagarles bonos extraordinarios al “personal que presta Servicio Militar Acuartelado en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea” (S/300 a cada uno). En este apartado también se encuentran comprendidos los S/300 millones para hacerle frente al fenómeno de El Niño.

También figuran bonos extraordinarios para docentes y auxiliares (S/485 para cada uno) por un total de S/211 millones 823 mil 085.

Finalmente, en el cuarto y quinto lugar figuran S/880,5 millones como concepto de “crédito suplementario para proyectos de gobiernos locales”, y S/379,5 millones para el “crédito suplementario para proyectos de gobiernos regionales”. Estas hacen alusión al dinero que se recibirá del Gobierno Nacional para el financiamiento de proyectos específicos.

Más de nueve mil millones de soles solicita el gobierno de Balcázar a través de un crédito complementario. (Correo/Melissa Icochea).

Perspectivas

En diálogo con Correo, el economista Rafael Zacnich sostuvo que “si bien hay componentes dirigidos hacia asegurar la consecución de proyectos en el interior del país, lo que más preocupa es que hay un bloque dirigido a medidas remunerativas”.

“El dictamen tiene un tinte bastante populista teniendo en cuenta que este gobierno está de salida. El problema principal no es necesariamente el monto del crédito, sino una ausencia clara de priorización del gasto. El país se está enfrentando ahora a riesgos importantes, por ejemplo, los fenómenos de El Niño costero y global”, indicó.

El gerente de Estudios Económicos de ComexPerú también señaló que “tenemos recursos escasos y unas cuentas fiscales deterioradas, por lo que cada sol que se destina hoy adicionalmente, más aún a pocas semanas del cambio de gobierno, debería atender principales urgencias”.

Además, precisó que si bien hay un resultado positivo en la economía peruana, esto se debe a “los precios internacionales, sobre todo en minería, el dinamismo del sector construcción y la manufactura en general” que “no será sostenible en el tiempo”.

“Llegará un momento en el cual los precios se van a regular y se tendrá que financiar mayor gasto público. La disciplina fiscal merece respeto (…). Pretender financiar gasto corriente, salarios, bonos extraordinarios por temas de contrataciones administrativas y otros es sumamente irresponsable porque no sabes si mañana o más tarde vas a tener esos mismos ingresos para financiarlos”, puntualizó.

Más pagos

Bonos a educación superan S/211 millones

Con S/211,823,095 se pagarán bonos extraordinarios (de S/487 en cada uno) a docentes y auxiliares de educación (nombrados y contratados de las leyes 29944, 30328 y 30493). Estos son ajenos a su remuneración, no tienen carácter pensionable, no forman parte de sus beneficios laborales y no se usarán para calcular su CTS ni bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.