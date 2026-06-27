La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República suspendió, mediante un cuarto intermedio, el debate del Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE, con el que el Poder Ejecutivo busca autorizar un crédito suplementario superior a S/ 4.160 millones para el año fiscal 2026.

Revisión

El grupo de trabajo, presidido por el congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), reanudará el debate el próximo martes 30, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúe los aportes planteados por los congresistas durante la sesión.

Entre las propuestas presentadas figuran nuevas partidas para beneficios laborales, la continuidad de obras de infraestructura, el financiamiento de proyectos en regiones y acciones de prevención ante un eventual Fenómeno de El Niño.

Asimismo, Soto informó que se retiró del predictamen la disposición que establecía la aplicación progresiva del pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), tras los cuestionamientos formulados por congresistas y organizaciones sindicales.

No obstante, precisó que la decisión no busca desconocer el derecho reconocido en la Ley N.° 32563, sino construir una propuesta más viable, responsable y sólida.

En otro momento, el parlamentario también solicitó al titular del MEF, Rodolfo Acuña, prever una partida especial para atender eventuales emergencias derivadas de un posible Fenómeno de El Niño.

En respuesta, el ministro indicó que el Ejecutivo busca dejar previsto un mecanismo que permita disponer de recursos si se presenta una emergencia climática.

Acuña añadió que actualmente se coordina con los distintos sectores para definir las necesidades presupuestarias y facilitar una intervención inmediata de la próxima gestión gubernamental.