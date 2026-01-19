El congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, se pronunció sobre un nuevo escándalo que compromete al presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang. El legislador lanzó fuertes críticas hacia la transparencia del mandatario y afirmó que puede tener reuniones pero en espacios oficiales.

“Es una desilusión total. Si él tiene que tener reuniones, debe hacerlas en Palacio, en su despacho o donde quiera, pero con transparencia”, señaló Cueto en entrevista con la prensa.

El parlamentario calificó como “lamentable” que, tras la declaración del presidente a altas horas de la madrugada, se difundiera un nuevo video que mostraba otro encuentro, lo que incrementa las dudas sobre la seriedad con la que Jerí maneja su cargo.

“Creo que el señor Jerí no se da cuenta del cargo que tiene”, agregó.

Ante esta situación, Cueto planteó que lo más responsable sería que el presidente dé un paso al costado. Además advirtió que una renuncia implicaría la caída de toda la Mesa Directiva del Congreso y la convocatoria a una sesión extraordinaria para elegir nuevas autoridades legislativas.

“Sería bueno que lo haga él solo. La verdad es que es difícil y complejo ahora, porque estamos a seis meses de las elecciones”, comentó.

Sobre las reuniones con empresarios, Cueto aclaró que no está en contra de estos encuentros si buscan atraer inversiones para el país, pero insistió en la necesidad de que sean transparentes.

“No es malo que se reúna con empresarios de uno u otro país, porque si eso es para captar inversión, está bien. Lo único que se le pide es transparencia.”

El congresista también hizo referencia a funcionarios cuestionados que han regresado al gobierno desde la llegada de Jerí a la presidencia, lo que para él genera inquietud en la ciudadanía. Por ello, urgió al mandatario a convocar una conferencia de prensa abierta para responder a todas las preguntas.

“Por el bien del país, creo que amerita que el señor se siente en Palacio y haga una conferencia de prensa.”

En relación con las críticas al Ejecutivo, Cueto se refirió al premier Ernesto Álvarez, quien ha defendido la gestión de Jerí, especialmente en el tema de seguridad, señalando que trabajan arduamente hasta altas horas. Sin embargo, deslizó la posibilidad de que Álvarez pueda estar cansado “de tratar de coberturar cosas que él mismo no aprueba.”

Critica silencio del Fiscal de la Nación

En cuanto al Ministerio Público, que hasta el momento no ha emitido pronunciamiento ni iniciado investigaciones sobre los videos difundidos, Cueto lamentó el silencio del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez. “Ya debería haberse pronunciado”, dijo.

Sobre la posibilidad de que la bancada de Cueto apoye una moción de vacancia presidencial, el congresista indicó que aún no han tomado una decisión y que evaluarán las pruebas que se presenten.

“No me han propuesto asumir el papel del presidente” concluyó.