Daniel Abugattás, exnacionalista y expresidente del Congreso, sostuvo que en la gestión del exmandatario Ollanta Humala hubo una corrupción abierta en distintos ministerios, pero jamás pensó que iba a llegar hasta el exjefe de Estado.

Asegura sentirse frustrado por apoyar a Ollanta y cree que hizo un papelón defendiendo a una persona implicada en actos de corrupción.

Según la Fiscalía, el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia habrían recibido $16 millones del ‘Club de la Construcción’, ¿le sorprende?

Tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de respetar el principio de inocencia, aun cuando existen indicios importantes que señalarían que el señor Ollanta Humala y su esposa (Nadine Heredia) cometieron delitos. Lo más importante es que ahora se descubre la pirámide y estructura por la cual ha venido trabajando la corrupción en los últimos 20 años (...). El diezmo es conocido, todos saben que cada obra se paga.

¿Usted tuvo sospechas de actos de corrupción en el gobierno de Humala?

Con total honestidad debo decir que nunca tuve algún indicio que me lleve a pensar que Humala estaba metido en un arreglo ilícito. Yo presenté mi denuncia contra José Gallardo, quien fue ministro de Transportes; Miguel Castilla, de Economía, y (Eleodoro) Mayorga, etcétera. Había una corrupción abierta, pero no pensé que llegaba hasta Humala.

¿Cree que el poder cambió a Ollanta Humala?

Definitivamente, el poder te distorsiona la manera de ver las cosas. No veo a nadie que se libre de estar en ese peligro al tener el poder absoluto. Sin embargo, creo que hay que saber manejarlo.

¿Se arrepiente de haber apoyado y defendido a Humala y Nadine Heredia?

Me siento frustrado, siento haber hecho un papelón, pero lo hice de buena fe; pensando en el país. No me puedo arrepentir, porque al momento que lo hice fue de todo corazón. Estaba revisando el otro día una alocución mía en el Congreso y justo me hice la pregunta: ‘¿Qué tal papelón, Daniel?’. Un poco más y me inmolo por toda esa gente, mira en que terminó todo este circo.

¿Cree que el gobierno nacionalista fue tan corrupto como el de Alberto Fujimori?

La corrupción no ha variado desde antes y actualmente. Lo que habría que ver es que está pasando el día de hoy. Por ejemplo, se desconocen los contratos de los Juegos Panamericanos. Eso no lo sabe nadie. Todo se mantiene en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que prescriban los actos administrativos y desaparecer todo rasgo de lo que ocurrió ahí. Esto me lleva a pensar que todo sigue igual en el Estado, hay cero transparencia.

¿Cree que Humala y Nadine, en vista de todo lo que se conoce, merecen ir a prisión?

Habrá que ver. Todo este caso (de corrupción) está girando en torno a colaboradores eficaces. Dependerá de los elementos corroborados que se presenten.

¿Dónde cree que está todo el dinero de las supuestas coimas por obras que habrían recibido Nadine y Humala?

Si hubiera dinero ya lo habrían encontrado en sus propiedades, salvo que tengan una cuenta bancaria en el extranjero. El día de hoy no hay forma de que un banco mantenga cuentas de personas investigadas o vinculadas a actos de corrupción.

¿Qué mensaje les daría a Ollanta y su esposa?

Desearles la mejor de las suertes, que aseguren la educación y bienestar de sus hijos.