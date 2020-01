Escrito por: Gabriel Mazzei y Karina Valencia

Se mantiene. Daniel Mora Zevallos continúa en la contienda electoral para ocupar una curul en el nuevo Congreso de la República. A 72 horas de difundirse una denuncia en su contra por violencia familiar, el excongresista aún no ha solicitado de manera formal su retiro como candidato del Partido Morado ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

Este trámite es necesario para que se aplique la medida de separación, según lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los presentes comicios.

El exparlamentario aseguró que no tiene participación en los mecanismos que deben ejecutarse ante el órgano electoral, dado que su situación deberá ser resuelta por la agrupación política que lo postuló y al que renunció el último viernes.

“Todas las acciones electorales las hace el personero legal del partido. No tengo por qué hacerlo (presentar una carta ante el JEE Lima Centro1), por eso se tienen los canales legales en el partido. Si no, imaginen el laberinto en que cada uno de los miembros o del partido se dirigirían (sic) para cualquier acción electoral directamente al Jurado Electoral”, manifestó en entrevista con Canal N.

“La normatividad, el estatuto, para eso se nombra un personero legal (en el partido) y este es quien hace todos los trámites correspondientes”, recalcó.

Mora reafirmó que presentó su carta de renuncia a su candidatura y ante la agrupación que lidera Julio Guzmán, de manera “clarísima”, por lo que “ellos (el partido) harán las tramitaciones correspondientes, nada más”.

“En este momento en nuestro Partido Morado, hay seis u ocho miembros que están sentenciados por problemas de esta naturaleza (violencia familiar), yo no”, agregó tras calificar su caso como un asunto familiar.

No obstante, el JEE Lima Centro declaró ayer improcedente el pedido del Partido Morado para retirar a Mora de la contienda electoral, por incumplir con los requisitos señalados para este procedimiento. Ello, al no anexar el documento que da cuenta del acuerdo partidario donde se estableció el retiro de Mora.

Además, el presidente del JEE de Lima Centro, Luis Carrasco, señaló que según el artículo 37 del reglamento electoral, el propio candidato puede presentar su carta de renuncia y legalizarla personalmente ante el Jurado Electoral Especial.

“Eso no ha sucedido. El señor Mora no ha presentado formalmente en el Jurado Electoral Especial ninguna solicitud de renuncia. Entonces lo que anuncia el señor Mora de que ha renunciado en todo caso es un discurso político que formalmente no ha sido encausado o presentado ante el órgano electoral”, señaló.

RESPONDE

Entre tanto, desde la región Ayacucho, el fundador del Partido Morado y excandidato presidencial, Julio Guzmán, descartó que exista una división al interior de la agrupación ante la polémica salida de Mora, quien lo acusó de mostrar “una tremenda deslealtad” ante el papel que tuvo en la formación del grupo político.

“Yo no quiero entrar en ese tipo de discusiones. Lo único que quiero decir es que el partido es leal con principios y con valores, y en eso nos vamos a mantener. El Partido Morado es un partido para la gente, es un partido e institucionalmente y como presidente del partido, lo que yo debo hacer es eso, es resguardar esos valores y principios, por más dolorosas que sean esas decisiones, las decisiones se tienen que tomar”, manifestó ante la prensa.

“Una situación como esta obviamente es una incómoda: es una situación no deseada, pero, repito, acá lo importante son las decisiones y es el mensaje que se da al país y la responsabilidad que los políticos tenemos que tener”, indicó tras señalar que el Partido Morado inició el proceso, por decisión partidaria, de excluir al exparlamentario de las filas de sus postulantes por Lima Metropolitana.

Guzmán explicó que cuando su partido tomó conocimiento de la denuncia contra Mora, interpuesta por su esposa, Lilia Jaureguy Sanguineti, en abril del 2019, se pronunció señalando que cuando las sentencias de los procesos judiciales se cumplen, la información de las mismos “se retiran de las bases de datos”.

“Por lo tanto, es muy difícil identificar casos que no están presentes en la información oficial, tal es así que, al margen de los filtros, que el partido internamente venía haciendo, la ventanilla única del JNE tampoco tenía esos casos por las misma razones que estoy esgrimiendo”, dijo.

EXPLICACIÓN

De otro lado, ante la polémica que surgió pues el JEE de Lima Centro sabía desde diciembre de la situación legal de Mora, Carrasco Alarcón explicó que el JNE estableció que el 20 de diciembre del 2019 como fecha límite para que los Jurados Electorales se pronuncien por exclusión de candidatos, en primera instancia; mientras que la apelación aún podría resolverse hasta el 27 de ese mes.

Indicó que dado que la documentación que daba cuenta de la demanda contra Mora llegó el 24 de diciembre, es decir, fuera de plazo, “ya estábamos en imposibilidad de excluir a ese candidato”.

“No se trata de asignar responsabilidad al JEE cuando lo que el JEE lo que ha hecho es apegarse al sentido de la norma”, expresó Carrasco en radio Nacional.