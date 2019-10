Daniel Salaverry sobre Carlos Tubino: "Servir al Perú no tiene precio"

El excongresista Daniel Salaverry usó su cuenta de Twitter para referirse a Carlos Tubino, quien consideró que las elecciones congresales para enero del próximo año no atraen porque no es imposible recuperar lo invertido.

"Lamentable leer esto de un ex marino y ex congresista. Ingresé a la política para trabajar por mi Patria, nunca lo ví como un botín o negocio donde se tiene que recuperar una inversión. Servir al Perú no tiene precio. Grau lo tenía muy claro", escribió el expresidente del ahora disuelto Congreso.

Como se recuerda, Tubino generó polémica a través de las redes sociales al afirmar que elegir congresistas solo por un año y cinco meses no es atractivo.

"Martín Vizcarra ha sumido al Perú en Oscurantismo, al haber violado la Constitución para disolver Congreso; para salir de ello Elecciones en Enero: Costo: 300 millones de soles. Motivo: Elegir Congresistas por 1 año 5 meses. Problema: ¡NO atrae! Imposible recuperar $ invertido en campaña", indicó el fujimorista en la mencionada red social.

El excongresista generó polémica por su opinión difundida en la mencionada red social y un usuario le mencionó que la política no es un negocio, por lo que Tubino respondió.

"No es un tema de negocio, de acuerdo, tampoco tirar tu dinero al viento", contestó el exlegislador que representaba a Fuerza Popular.