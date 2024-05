La reciente presentación de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte por el caso “Rolex”, no solo evidencia un avance en la investigación, sino que también da luces de la suerte que tuvo Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho y “wayki” de la mandataria, gracias a la actual gestión.

Y es que según información del Ministerio Público, entre marzo de 2023 y marzo de 2024, se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho por un total de 194,835,416.00 de soles.

DETALLES

La presidenta Boluarte fue denunciada por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía sostiene como tesis que la mandataria recibió artículos de lujo como relojes de la marca Rolex y otras joyas de parte de Oscorima Núñez, a cambio, realizó “actos propios de su cargo como presidenta de la República” que permitieron la entrega de mayor presupuesto a la región Ayacucho.

Precisamente, la denuncia constitucional tiene 33 elementos de convicción que la vinculan con el caso. Sin embargo, llama la atención lo bien que le fue a Oscorima en la gestión de Boluarte.

Un documento de la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que el Gobierno Regional de Ayacucho ingresó 144 solicitudes para pedir presupuesto adicional, de ese total, 44 fueron atendidos. Es decir, el 31% de las peticiones de Oscorima recibieron luz verde gracias a la intervención del Poder Ejecutivo mediante la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Según la denuncia de la Fiscalía, más de 194 millones de soles fueron asignados por Presupuesto de Inversión Modificado para una serie de proyectos a través de leyes, decretos supremos y decretos de urgencia.

Hay proyectos como el mejoramiento de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga y el mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el Estadio Cuna de la Libertad Americana del Complejo Deportivo Venezuela, en ambos, se autorizó el uso de dinero de reserva de contingencia del Estado.

“Lo relevante es que a la denuncia Dina Boluarte, en ejercicio de poder, le correspondía la administración de la hacienda pública y dictar normas con rango de ley, como en efecto ocurrió, sin cuya intervención no era posible el otorgamiento de crédito presupuestario alguno”, señala el documento.

CONEXIÓN

Otro aspecto que pone a la presidenta Boluarte y al gobernador Oscorima en aprietos, es la “coincidencia” en la compra de los artículos de lujo, las visitas a Palacio y posterior aprobación de normas que otorgaron partidas presupuestarias a favor del Gobierno de Ayacucho.

Según la línea temporal, el 31 de mayo de 2023, Oscorima compró en la Casa Banchero el reloj Rolex Datejust de oro rosa por 18,250 dólares.

Ese día, el gobernador ingresó al Despacho Presidencial por la tarde.

Cabe precisar que la fecha coincide con el cumpleaños de la mandataria.

El 22 de junio de 2023, Oscorima compró en la Casa Banchero un par de aretes de oro amarillo con brillantes por 5512 dólares y visitó Palacio.

Un día después, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N°020-2023 que estableció medidas extraordinarias en materia económica y financiera, a fin de impulsar la inversión pública. En dicho dispositivo legal, se transfirió una partida presupuestal por 66,640,252.00 soles.

El 26 de junio, la mandataria Boluarte fue vista por primera vez usando los aretes en una actividad oficial.

La historia de la pulsera Bangle con 94 brillantes es similar. El 25 de julio de 2023 el gobernador Oscorima Núñez hizo la compra por 9900 dólares y se reunió con la presidenta Boluarte en Palacio.

Aquel día también se publicó en El Peruano el Decreto de Urgencia N°029-2023 con medidas extraordinaria en materia económica y financiera para impulsar la reactivación de la economía. El documento autorizaba, de manera excepcional, a que los gobiernos regionales ejecuten inversiones relacionadas a los servicios de educación superior universitaria.

También está el reloj Rolex Datejust de 26,215 dólares que fue comprado el 7 de setiembre de 2023 en Estados Unidos por Wilfredo Oscoria Loja, hijo del gobernador.

La presidenta Boluarte fue captada con la pieza de lujo el 18 de setiembre del 2023.

Finalmente, la Fiscalía informa que el 8 de noviembre del año pasado, el hijo de Oscorima compró otro reloj Rolex por 20,2017 dólares.

El gobernador regional ingresó a Palacio el 4 de enero y el 6 de febrero de 2024.

La presidenta Boluarte fue captada con la pieza el 16 de febrero de este año, mientras que el 23 de marzo de este año se publicó el Decreto de Urgencia N°006-2024 que establece medidas extraordinarias en materia económica. En el documento se autoriza una transferencia de partidas hasta por 100 mil soles a favor del Gobierno de Ayacucho.

MÁS

Los puntos antes mencionados no son los únicos que tiene la Fiscalía sobre el caso “Rolex” (ver infografía).

Uno de los aspectos es la relación de “amistad” que existe entre Oscorima y Boluarte, la que habría iniciado el 3 de noviembre de 2022.

La Fiscalía de la Nación también tiene una serie de testimonios que generan más sospechas en el caso.

Por ejemplo, Carmen Elizabeth Giordano Velásquez, quien en 2023 se desempeñó como consultora de Secretaría General del Despacho Presidencial, declaró que presenció en una ocasión como Oscorima le iba a entregar un reloj a Boluarte.

“Yo no estaba en la reunión, ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano, ingreso por la puerta, y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo”, afirmó.

Para la Fiscalía, el testimonio de la exfuncionaria cobra relevancia porque Enrique Ernesto Vílchez Vílchez, secretario general del Despacho Presidencial, declaró que la presidenta tiene su despacho. Sin embargo, no recibe a autoridades en ese lugar, sino en las salas de reuniones.

Sobre este punto declaró el hoy ministro Morgan Quero, quien antes fue jefe del Gabinete Técnico de Presidencial. En su declaración señaló que el despacho de la presidenta es un área restringida con varios filtros para ingresar. “En algunos casos puede recibir algunos ministros. Respecto a gobernadores regionales no sabría decirle, pero es raro de que los reciba en ese despacho porque no es un espacio de trabajo como tal”, afirmó.

Por último, la Fiscalía tiene la declaración de Jessica Camacho Medina, exdirectora general de la Dirección de Presupuesto Público, quien relató que en 2023 el entonces ministro de Economía, Alex Contreras, la llamó para solicitarle su renuncia.

“Destacó que era muy sólida y fuerte en el tema técnico, pero no estaba alineada a su gestión, que tenía que estar convenciéndome la mayoría de las veces de algunas políticas pero que principalmente me solicitaba la renuncia por motivos políticos porque el equipo de la presidenta no estaba contento con mi trabajo”, sostuvo.

Por ahora, la denuncia está en manos del Congreso.