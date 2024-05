Hoy, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha sido citada por la Fiscalía para rendir su declaración indagatoria en el marco de una investigación preliminar por la desactivación del equipo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

La citación, ordenada por el despacho del Fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, establece que el interrogatorio se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana en la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, en el centro de Lima.

La mandataria enfrenta cargos por presuntos delitos de encubrimiento personal en calidad de instigadora y abuso de autoridad en agravio del Estado.

Desde tempranas horas de la mañana, efectivos de la Policía de Tránsito, la Unidad de Servicios Especiales y Seguridad del Estado se han desplegado en las inmediaciones de la residencia de la presidenta para brindar el resguardo habitual.

Su abogado, Juan Carlos Portugal, ha confirmado que Boluarte tiene la intención de declarar y no de guardar silencio como en una ocasión anterior.

“Está citada a las nueve de la mañana y así como lo anunciamos la semana pasada honrando ese compromiso no solamente en la defensa. La presidenta me dice hace unos días, doctor Portugal usted dice ante los medios que desea que yo declare, pero no solamente usted desea, yo deseo declarar”, señaló el abogado.

Cabe destacar que el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, también está incluido en esta investigación preliminar por los mismos cargos.