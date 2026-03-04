Daniel Urresti anunció su regreso oficial a las actividades de Podemos Perú tras un paréntesis de tres años en los que permaneció recluído en el penal Virgen de la Merced por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. El exoficial de la Policía se presentó en el centro de operaciones del partido para respaldar la campaña presidencial de la agrupación política en un momento clave del proceso electoral.

Urresti precisó que su retorno coincide con el mes decisivo que definirá los participantes de la segunda vuelta electoral. El militante de Podemos Perú enfatizó que hasta ahora todo ha sido preparación y que ahora comienza la etapa final para consolidar la postulación presidencial.

El ex candidato presidencial expresó su compromiso explícito con la candidatura de José Luna Gálvez a la presidencia de la República. En su discurso, afirmó que su objetivo es contribuir para que la organización pueda asumir el poder ejecutivo el próximo 28 de julio.

Daniel Urresti reapareció este martes 3 de marzo durante un evento oficial de Podemos Perú.

Asegura que será ministro del Interior si José Luna gana las elecciones presidenciales

Urresti se comprometió públicamente a asumir la cartera del Ministerio del Interior en caso de que Podemos Perú obtenga la victoria electoral. El exministro destacó que durante su reclusión desarrolló un plan integral de seguridad ciudadana que pretende implementar desde esa institución gubernamental.

“Si podemos Perú asume la presidencia yo estaré honrado en ser el ministro del interior e impulsar el plan de seguridad ciudadana que hemos desarrollado porque como dijo Pepe nunca me fui de Podemos Perú. Estuve trabajando inclusive desde prisión”, afirmó Urresti ante sus seguidores.

Daniel Urresti estuvo acompañado por José Luna y prometió ser ministro del Interior si Podemos Perú gana las elecciones presidenciales.

Critica sentencia de 12 años

El político se refirió a la sentencia de 12 años que se le impuso por el caso del periodista Hugo Bustíos como la más vergonzosa de las últimas décadas. Según su análisis, los jueces priorizaron la ideología política sobre la justicia al dictar esa condena.

El exoficial argumentó que la sentencia carece de pruebas objetivas y se basó únicamente en la declaración de un testigo sin corroborar. Urresti invitó a revisar el expediente completo para constatar las inconsistencias que, según su versión, invalidan la decisión judicial.

Asimismo, denunció que para lograr la condena modificaron los hechos del caso de manera inconsistente. El militante explicó que declararon dos causas diferentes de muerte para la víctima, lo que consideró imposible desde la lógica, la física y el derecho.

“La verdad te hará libre y que mi caso ha sido así, la verdad me lamentablemente con una sentencia que tal vez es la más vergonzosa de las últimas décadas, unos jueces que prefirieron que prefirieron antes que la justicia poner por delante la ideología y la política me condenaron a 12 años de prisión”, manifestó Urresti sobre su proceso judicial.

Urresti calificó su paso por prisión como un simple paréntesis en su vida política que no logró quebrantarlo. El ex candidato presidencial sostuvo que quienes pretendían desanimarlo con la condena se equivocaron en su cálculo.

Mientras tanto, la familia de Hugo Bustíos rechazó la decisión del TC y advirtió sobre la vulneración del estado de Derecho. La hija del periodista asesinado, Shamerlí Bustíos, anunció que recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para continuar en su búsqueda de justicia.