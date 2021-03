El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, llamó “inmoral” a su contendor de Avanza País, Hernando De Soto, por haberse vacunado contra el coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos.

A través de su cuenta en Twitter, el exministro del Interior comparó el caso del economista con el del expresidente Martín Vizcarra, señalando que se inmunizó contra la pandemia “a espaldas del pueblo”.

“Poder político: Vizcarra y su gente, vacunándose a espaldas del pueblo. Poder de los millones: De Soto vacunándose a espaldas del pueblo. ¡Inmorales!”, escribió Urresti Elera en la red social.

¡Resiste, Perú, el 11 de abril los castigaremos!#UrrestiPresidente pic.twitter.com/1EmPf9Vzrz — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) March 24, 2021

Como se recuerda, Hernando de Soto confirmó que se vacunó contra el COVID-19 en Estados Unidos durante una visita al Cusco, región a la que llegó pasadas las 3:00 p.m. para actividades de campaña.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Sí, claro. Por supuesto [me he vacunado]. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’. Bueno, ahora tomo en consideración que tengo que protegerme a mí, a mi familia y a la gente con la cual yo hablo”, señaló.

“No he sido asistido por ningún gobierno. [Ha sido] con el mercado privado, que yo he tratado de abrir para todo el mundo. No se olviden que yo hice una propuesta, que se abra el programa ‘Sagasti-De Soto’, con el objetivo de traer países de afuera para que sean vacunados todos. Pero, desgraciadamente, hasta ahora no he tenido éxito. Espero que me acepte pronto [el presidente Francisco Sagasti]”, añadió.

