No le da su confianza. El excandidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, tuvo duros términos ayer contra el candidato Pedro Castillo de Perú Libre (PL), luego de que se reuniesen en un local en Breña.

Al término del encuentro, reveló que tras escuchar por mucho tiempo al aspirante presidencial, le dijo a él y a sus acompañantes lo siguiente: “Que para mí, ellos siguen representando a Sendero Luminoso (SL)”.

El actual congresista fue enfático al señalar que si Castillo Terrones no declara públicamente que el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón o las personas relacionadas a SL no formarán parte del Ejecutivo, “para mí sigue siendo SL”.

“Mientras el profesor Castillo no manifieste públicamente que va a respetar la Constitución tal y como está, y que los cambios que va a realizar o piensa realizar se ajusten a la Constitución, mientras no diga eso públicamente para mí sigue siendo SL”, afirmó.

Exigencia

Urresti Elera contó que si bien el candidato Castillo negó las vinculaciones con Sendero, necesita escucharlo públicamente.

“Entonces, mi reto para el profesor es que lo diga públicamente. A mí ya me lo dijo, pero no basta, no le creo, tiene que decirlo públicamente”, insistió el legislador.

Su emplazamiento llegó incluso a pedir un deslinde claro con organismos de fachada del terrorismo.

“Le he dicho, que es claro que Cerrón sigue atrás, es claro que a esta gente la está escondiendo, entonces la única forma que a mí me convenza, es que públicamente él salga y diga que Cerrón, ni nadie que esté relacionado a Sendero, Conare o MOVADEF, va a participar en el Ejecutivo”, aclaró.

Además, explicó que este es el primer encuentro que sostiene con Castillo, pues con Keiko Fujimori ya se reunió en dos oportunidades.

“Creo que ambos gobiernos le harán mal al país. El día de las elecciones iré con un dedo en la garganta, con lágrimas en los ojos y votaré por el que hasta el día de las elecciones me haya convencido de que le hará menos daño al país”, aseveró.

