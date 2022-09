Los candidatos a la alcaldía de Lima Daniel Urresti, de Podemos, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, no solo tuvieron un áspero intercambio de palabras durante el debate electoral de anoche, sino también minutos antes del encuentro, cuando se alistaban en los pasillos de Latina.

En un video difundido en TikTok, el postulante de Podemos ve pasar a López Aliaga por su costado y le grita: “¡Hey, tampoco me ha saludado!”. Entonces se acerca raudamente a su rival para extenderle la mano: “Señor Rafael, buenas noches”. Sin embargo, el líder de Renovación Popular no le contesta el saludo y le responde con un escueto “pase nomás”.

Ante ese gesto, Urresti Elera replica: “Es de caballeros saludar, usted no es caballero, Ok” y se va. Luego el candidato de Podemos regresa para decirle: “Como uno es marrón, como soy un poquito marrón, no le puedo dar la mano, esta bien”. A su turno, el empresario replicó: “Tú eres payaso nomás, por payaso no te saludo”.

“Mejor payaso que mafioso”, se le escuchó reponder al exministro del Interior. En el video también se le ve a este último intercambiar algunas palabras con Fernando Olivera, fundador del partido Frente de la Esperanza que postula a la alcaldía de Lima a la ingeniera Elizabeth León.

Enfrentamiento en debate

Daniel Urresti y Rafael López también tuvieron una acalorada disputa durante el debate, después de que el líder de Renovación Popular le recordara el caso del periodista asesinado Hugo Bustíos al candidato Urresti, por el cuál ha sido procesado.

Urresti también dijo que denunció a López Aliaga por difamación al haberlo acusarlo de ser el autor mediato del asesinato del periodista Bustíos en 1988. Asimismo, negó haber tenido relación con el crimen que acabó con la vida del corresponsal de Caretas.

“[...] estoy pidiendo una reparación civil de 34 millones de soles que sé que usted los tiene y lo vamos a usar para las ollitas comunes, aunque la Sunat es la que reclama, pero yo le voy a dar otro uso”, mencionó el también excandidato presidencial.

