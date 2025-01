Una investigación fiscal da cuenta de conversaciones de WhatsApp que involucran seriamente al congresista Darwin Espinoza, quien presuntamente promovió una ley a cambio de pagos millonarios, en complicidad con empresarios y exfuncionarios del Ministerio de la Producción.

De acuerdo a colaboradores eficaces, Darwin Espinoza presuntamente habría recibido pagos millonarios para favorecer a empresarios vinculados a la pesca del atún.

Según el dominical Punto Final, en 2021 el congresista habría logrado colocar a su cuñado Javier Pérez Reyes, en el cargo de director general de Pesca para consumo humano en el Ministerio de la Producción. Así, este era clave para la aprobación de normas a favor de empresarios pesqueros.

Conversación:

Javier Pérez Reyes: ¿Dónde es la reunión mañana?

Darwin Espinoza: en palacio de gobierno

Pérez Reyes: Ah, ok, ¿tengo que llevar algún documento adicional?

Espinoza: solo tu CV.

Pérez Reyes: ¿A qué hora sería y dónde nos encontramos?

Espinoza: 8 pm en mi despacho.

Otra conversación:

Javier Pérez Reyes: Ya está, salió la publicación…

Darwin Espinoza: Cuñado, necesito conocer cada documento que entra y sale de tu oficina.

Pérez Reyes: Ya, ok.

Darwin Espinoza: Cuñado, no está de más decir que nada pasará si no le doy el ok.

De acuerdo a los testimonios, Darwin Espinoza habría negociado un soborno de un millón de soles para impulsar una modificación normativa que beneficiaría a las empresas pesqueras. Los pagos habrían sido entregados en tres partes.

Las investigaciones también revelan reuniones en Palacio de Gobierno. No obstante, la ejecución de esta norma quedó en suspenso debido a la falta de un formato de contrato. Según un mensaje de WhatsApp enviado por Juan Ricardo Torres, operador clave en el caso, Darwin Espinoza habría exigido 7 millones de soles más para solucionar el trámite, pero Torres habría amenazado con divulgar videos comprometedores del congresista.

Asimismo, el dominical reveló que la empresaria Sada Goray, investigada por otros presuntos actos de corrupción, habría coordinado directamente con Espinoza y Torres para asegurar los cambios normativos, e incluso realizó pagos adicionales vinculados a estas tratativas. Al respecto, Espinoza negó tales hechos.

También se dio cuenta de un viaje a Punta Cana en 2022, donde se ve Goray, Espinoza y su esposa disfrutar del periplo que habría sido pagado por la empresaria.