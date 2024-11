El exministro de la Producción, David Lemor, en entrevista con Canal N, resaltó la importancia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Perú 2024 se desarrollará desde el domingo 10 hasta el sábado 16 de noviembre y demandará la visita de 21 líderes mundiales de las principales economías.

El extitular de la cartera de la Producción destacó cuáles serán las características de los países que serán atractivas para los inversionistas. “En el Perú hemos retrocedido, teníamos un marco atractivo para las inversiones y ese es un tema principal de APEC. Esas inversiones compararán países, para ver qué países ofrecen la mayor seguridad, las mejores condiciones y las reglas del juego claras y estables, con un sistema de justicia, que sea predecible y confiable y con una seguridad que todos los peruanos queremos que regrese al país”, refirió.

En otro momento, informó que APEC no solo se centra en presencia de presidentes y empresarios mundiales, también es importante para el desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes empresas, por medio del Consejo de Asesoría Empresarial.

“En esta cumple de pymes, el primer día de los eventos oficiales, todos los empresarios, grandes, pequeños, medianos y micro tienen que estar presentes y empezar a mirar al Asía Pacífico como el principal destino y potencial, no solo para crecer en sus negocios”, dijo.

Por otro lado, se refirió respecto a la asistencia del presidente Xi Jinping al Perú el 14 de noviembre; sin embargo, no viajará a la localidad de Chancay para inaugurar el megapuerto. Lemor advirtió que esto se hace por seguridad del mandatario.

Si bien gremios de transporte tienen previsto protestar durante esos días, el motivo de la ausencia de Jinping se debe a falta de garantías. “La inauguración no es parte de APEC. Se había programado, pero el problema es la seguridad china, que no ve con buenos ojos que el presidente viaje en un vehículo aéreo que no es de ellos”, dijo.





